कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस 2025 को रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म से उम्मीदें तो काफी थीं लेकिन ये दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई. वहीं धुरंधर के तूफान के आगे भी ये नहीं डट पाई. हालांकि ओपनिंग वीकेंड तक इसने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए रखने की खूब कोशिश की लेकिन अब वीकडेज में ये बुरे हाल में है और मुट्ठीभर कमाई के लिए भी संघर्ष कर रही है. पहले मंडे को इसके कलेक्शन में काफी गिरावट दर्ज की गई थी. चलिए यहां जानते हैं इसने मंगलवार को कितनी कमाई की है?

'तू मेरी मैं तेरा…' का मंगलवार का कितना रहा कलेक्शन?

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक परफॉर्म कर रही है. वहीं आदित्य धर की 26 दिन पुरानी 'धुरंधर', जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और अन्य कलाकार हैं वो अब भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है और चौथे हफ्ते में भी डबल डिजीट में कमाई कर रही है. लेकिन वहीं 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रिलीज के 6 दिन बाद भी 30 करोड़ भी नहीं कमा पाई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 7.75 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इसने 5.25 करोड़ कमाए. तीसरे दिन का कलेक्शन 5.5 करोड़ रहा और चौथे दिन इसने 5 करोड़ की कमाई की. वहीं 5वें दिन यानी पहले मंडे को इसकी कमाई में 65 फीसदी की गिरावट आई और इसका कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये रहा.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को 1.75 करोड़ की कमाई की है.

जिसके बाद इसका 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 27 करोड़ रुपये हो गया है.

बुरी तरह पिटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और ये फिल्म 30 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है. वीकडेज में 2 करोड़ से भी कम कमाई कर रही इस फिल्म के लिए अब तगड़ा कलेक्शन करना नामुमकिन लग रहा है. इसी के साथ कार्तिक आर्यन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी है. वहीं फिल्म के बजट की बात करें तो ये 90 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. शॉकिंग बात ये है कि 6 दिन बाद भी ये अपनी आधी लागत वसूल नहीं कर पाई है. अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म कैसा परफॉर्म कर पाती है.