Global Reserve Currency: डॉलर कैसे बना ग्लोबल रिजर्व करेंसी, जानें किसी भी करेंसी को कैसे मिलता है यह दर्जा?
Global Reserve Currency: अमेरिकी डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है. आइए जानते हैं कि कैसे किसी भी करेंसी को यह दर्जा मिल सकता है?
Global Reserve Currency: आज अमेरिकी डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ठीक सेंटर में है. सरकारें इसे अपने रिजर्व में रखती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी कीमत तय होती है और साथ ही ग्लोबल मार्केट इसकी मजबूती या फिर कमजोरी के साथ चलते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि दुनिया के रिजर्व करेंसी बनने का डॉलर का सफर आखिर कैसा था. आइए जानते हैं कि क्या किसी और मुद्रा को यह दर्जा मिल सकता है या नहीं.
Published at : 11 Jan 2026 07:10 AM (IST)
