Nuclear Power: विश्व में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है, जानें भारत में कितना है इसका योगदान
Nuclear Power: परमाणु ऊर्जा कम कार्बन और स्थिर बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से दुनिया भर में एक बड़ी भूमिका निभाती है. आइए जानते हैं कि दुनिया में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है.
Nuclear Power: जैसे-जैसे देश ऊर्जा के स्वच्छ और ज्यादा विश्वसनीय स्रोतों की तलाश कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा इसी बीच एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. हालांकि यह दुनिया भर में बिजली उत्पादन में बड़ी भूमिका नहीं निभाती लेकिन फिर भी यह कम कार्बन और स्थिर बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने में काफी जरूरी है. आइए जानते हैं कि विश्व में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है और भारत में इसका कितना योगदान है.
Published at : 06 Nov 2025 03:41 PM (IST)
