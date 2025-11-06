दुनिया भर में उत्पादित कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा का योगदान सिर्फ 9% से 10% है. हालांकि यह काफी कम लग सकता है लेकिन यह परमाणु ऊर्जा को प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक बनाता है. क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोयला, गैस या तेल जलाए बिना बिजली का उत्पादन करते हैं इसलिए वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं.