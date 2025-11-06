हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNuclear Power: विश्व में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है, जानें भारत में कितना है इसका योगदान

Nuclear Power: विश्व में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है, जानें भारत में कितना है इसका योगदान

Nuclear Power: परमाणु ऊर्जा कम कार्बन और स्थिर बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से दुनिया भर में एक बड़ी भूमिका निभाती है. आइए जानते हैं कि दुनिया में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Nuclear Power: परमाणु ऊर्जा कम कार्बन और स्थिर बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से दुनिया भर में एक बड़ी भूमिका निभाती है. आइए जानते हैं कि दुनिया में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है.

Nuclear Power: जैसे-जैसे देश ऊर्जा के स्वच्छ और ज्यादा विश्वसनीय स्रोतों की तलाश कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा इसी बीच एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. हालांकि यह दुनिया भर में बिजली उत्पादन में बड़ी भूमिका नहीं निभाती लेकिन फिर भी यह कम कार्बन और स्थिर बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने में काफी जरूरी है. आइए जानते हैं कि विश्व में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है और भारत में इसका कितना योगदान है.

1/6
दुनिया भर में उत्पादित कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा का योगदान सिर्फ 9% से 10% है. हालांकि यह काफी कम लग सकता है लेकिन यह परमाणु ऊर्जा को प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक बनाता है. क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोयला, गैस या तेल जलाए बिना बिजली का उत्पादन करते हैं इसलिए वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं.
दुनिया भर में उत्पादित कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा का योगदान सिर्फ 9% से 10% है. हालांकि यह काफी कम लग सकता है लेकिन यह परमाणु ऊर्जा को प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक बनाता है. क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोयला, गैस या तेल जलाए बिना बिजली का उत्पादन करते हैं इसलिए वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं.
2/6
हाइड्रो पावर के बाद परमाणु ऊर्जा दुनिया भर में निम्न कार्बन बिजली का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हैं. कई देशों द्वारा जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह संचालन के दौरान ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किए बिना लगातार बिजली प्रदान करती है.
हाइड्रो पावर के बाद परमाणु ऊर्जा दुनिया भर में निम्न कार्बन बिजली का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हैं. कई देशों द्वारा जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह संचालन के दौरान ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किए बिना लगातार बिजली प्रदान करती है.
3/6
कुछ देश अपनी बिजली की जरूरत के लिए परमाणु ऊर्जा पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. फ्रांस अपनी लगभग 67% बिजली परमाणु रिएक्टरों से उत्पन्न करता है. इसी तरह हंगरी भी अपनी लगभग 47% बिजली परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है.
कुछ देश अपनी बिजली की जरूरत के लिए परमाणु ऊर्जा पर काफी ज्यादा निर्भर हैं. फ्रांस अपनी लगभग 67% बिजली परमाणु रिएक्टरों से उत्पन्न करता है. इसी तरह हंगरी भी अपनी लगभग 47% बिजली परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है.
4/6
भारत में परमाणु ऊर्जा कुल उत्पादित बिजली का लगभग तीन प्रतिशत योगदान देती है. हालांकि यह हिस्सा काफी छोटा है लेकिन इसके बावजूद भी यह देश के पावर ग्रिड में एक जरूरी सहायक भूमिका निभाता है. भारत में फिलहाल बिजली उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है.
भारत में परमाणु ऊर्जा कुल उत्पादित बिजली का लगभग तीन प्रतिशत योगदान देती है. हालांकि यह हिस्सा काफी छोटा है लेकिन इसके बावजूद भी यह देश के पावर ग्रिड में एक जरूरी सहायक भूमिका निभाता है. भारत में फिलहाल बिजली उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है.
5/6
फिलहाल भारत 8880 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 25 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है. यह रिएक्टर भारी जल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं और महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे कई राज्यों में स्थित हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के लगभग 1830 अरब यूनिट बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा ने 56.7 अरब यूनिट का योगदान दिया.
फिलहाल भारत 8880 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 25 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है. यह रिएक्टर भारी जल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं और महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे कई राज्यों में स्थित हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के लगभग 1830 अरब यूनिट बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा ने 56.7 अरब यूनिट का योगदान दिया.
6/6
भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है. स्वच्छ और ज्यादा विविध ऊर्जा की जरूरत को समझते हुए भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना चाहती है.
भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है. स्वच्छ और ज्यादा विविध ऊर्जा की जरूरत को समझते हुए भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना चाहती है.
Published at : 06 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
Nuclear Power Electricity Share India Nuclear Capacity

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
121 पर गिरे थे 2 विकेट, फिर सूर्या-तिलक समेत सारे बल्लेबाज फ्लॉप; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 167 का लक्ष्य
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
शिक्षा
CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
यूटिलिटी
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा कर रहे इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, नई बीमारी का बढ़ रहा खतरा
एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा कर रहे इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, नई बीमारी का बढ़ रहा खतरा
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget