वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल के आकस्मिक निधन से पूरा देश स्तब्ध है. अमेरिका में हुए हादसे पर गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है.मनोज मुंतशिर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो साल पहले अनिल अग्रवाल के परिवार संग मनाई होली की तस्वीर पोस्ट कर अपने दर्द को बयां किया. मनोज ने लिखा, 'कभी-कभी हंसी और खुशी की उम्र इतनी कम होती है कि पलक झपकते ही सब बदल जाता है. यह तस्वीर सिर्फ दो साल पहले की है, जब हमने धूमधाम से होली मनाई थी.'

उन्होंने अनिल अग्रवाल और उनकी पत्नी किरण अग्रवाल की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा, 'आज अनिल अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी किरन जी, अपने जीवन की सबसे अंधेरी, दुखद और उदास गली में एक-दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं. विश्वास नहीं होता कि जिस बच्चे को कल गोद में उठाया था, आज उसे कंधों पर उठाना है.'

संतान खोने के दर्द को मनोज ने बताया असहनीय

मनोज मुंतशिर ने अग्निवेश को याद करते हुए लिखा कि वह सिर्फ 49 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले गए. उन्होंने संतान खोने के दर्द को असहनीय बताते हुए कहा, 'शब्दकोश में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लिख या बोल के हम संतान-शोक की पीड़ा कम कर सकें लेकिन ईश्वर से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि आपको असहनीय वेदना सहने की ताकत दें.'

अग्निवेश वेदांता ग्रुप की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड में शामिल थे.अनिल अग्रवाल ने खुद सोशल मीडिया पर इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे काला दिन बताया. उन्होंने लिखा कि अग्निवेश स्कीइंग हादसे के बाद न्यूयॉर्क के अस्पताल में रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक कार्डियक अरेस्ट से सब कुछ बदल गया.परिवार के लिए यह अपूरणीय क्षति है.

