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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीराशन में गड़बड़ी कर रहा है डीलर? ऐसे करें शिकायत तुरंत होगी कार्रवाई

राशन में गड़बड़ी कर रहा है डीलर? ऐसे करें शिकायत तुरंत होगी कार्रवाई

Ration Dealer Complaint: अगर राशन में गड़बड़ी हो रही है, तो अब चुप रहने की जरूरत नहीं. सही तरीके से शिकायत दर्ज कर आप अपनी बात सीधे ऊपर तक पहुंचा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Mar 2026 06:34 PM (IST)
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Ration Dealer Complaint: सरकार की तरफ से चल रही राशन योजनाओं का मकसद साफ है कि हर जरूरतमंद तक सही मात्रा में अनाज पहुंचे. लेकिन कई बार जमीनी स्तर पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती रहती हैं. कहीं कम राशन दिया जाता है, तो कहीं नाम होते हुए भी लोगों को उनका हक नहीं मिलता. ऐसे में लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि शिकायत कहां करें. अब इसके लिए आसान तरीका मौजूद है, जिससे आप घर बैठे अपनी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं.

ऑनलाइन अधिकारियों तक पहुंचाएं शिकायत

अगर आपके इलाके में राशन डीलर गड़बड़ी कर रहा है, तो अब चुप बैठने की जरूरत नहीं है. सरकार ने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है. आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचती है. इससे शिकायत दबने की संभावना कम हो जाती है और उस पर नजर भी रखी जाती है.

  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना आसान है.
  • आपकी शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों तक जाती है.
  • प्रोसेस बिना रूकावट के होती है.
  • इससे लोगों को उनका हक दिलाने में मदद मिलती है.

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हर बुधवार मिलती है शिकायत रखने की सुविधा

शिकायतों के जल्दी समाधान के लिए हर हफ्ते एक तय समय रखा गया है, जब आप सीधे अपनी बात रख सकते हैं. यह बैठक बुधवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक होती है. इस दौरान आप अधिकारियों से जुड़कर अपनी समस्या बता सकते हैं.

  • तय समय पर बैठक आयोजित होती है.
  • सीधे अधिकारियों से बात करने का मौका मिलता है.
  • दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

इससे पूरी प्रोसेस काफी आसान और समय बचाने वाली बन जाती है.

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इन बातों का रखें ध्यान

ऑनलाइन बैठक में शामिल होना भी आसान है. बस सही जानकारी होना जरूरी है. आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिंक चेक करना होता है. जो सिर्फ बुधवार को एक्टिव होता है.

  • मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकते हैं.
  • अपनी समस्या साफ तरीके से बताएं.
  • जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट तैयार रखें.

अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं. तो आपकी शिकायत जल्दी सुनी जाती है और समाधान मिलने के चांसेज भी बढ़ जाते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Mar 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
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