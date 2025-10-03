हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?

अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?

Indian Rupee Cost In Afghanistan: अफगानिस्तान इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. चलिए जानें कि वहां पर भारतीय रुपये की कीमत क्या है और 10,000 रुपये बदलने पर कितने अफगानी मिलेंगे.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 Oct 2025 04:31 PM (IST)
Indian Rupee Cost In Afghanistan: अफगानिस्तान इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. चलिए जानें कि वहां पर भारतीय रुपये की कीमत क्या है और 10,000 रुपये बदलने पर कितने अफगानी मिलेंगे.

अफगानिस्तान अक्सर तालिबान की वजह से सुर्खियों में बना रहता है. हाल ही में अफगानिस्तान से खबर आई कि वहां पर इंटरनेट और मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया गया है. वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव देखने को मिल रहा है. इसी बीच एक खबर यह आ रही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं. इसी बीच पहले यह जान लेते हैं कि आखिर अफगानिस्तान में भारतीय रुपये की कीमत क्या है.

अक्टूबर 2025 में भारतीय रुपये की अफगानिस्तान में कीमत लगभग 0.76 अफगानी प्रति रुपये है. इसका मतलब है कि 1 भारतीय रुपये के बदले आपको लगभग 0.76 अफगानी मिलते हैं.
अक्टूबर 2025 में भारतीय रुपये की अफगानिस्तान में कीमत लगभग 0.76 अफगानी प्रति रुपये है. इसका मतलब है कि 1 भारतीय रुपये के बदले आपको लगभग 0.76 अफगानी मिलते हैं.
इस हिसाब से अगर आप 10,000 रुपये अफगानिस्तान में बदलते हैं, तो आपको लगभग 7600 अफगानी मिलेंगे. ये एक्सचेंज रेट अलग-अलग जगहों पर मौजूद है और समय के साथ बदलता है.
इस हिसाब से अगर आप 10,000 रुपये अफगानिस्तान में बदलते हैं, तो आपको लगभग 7600 अफगानी मिलेंगे. ये एक्सचेंज रेट अलग-अलग जगहों पर मौजूद है और समय के साथ बदलता है.
अफगानिस्तान में रुपये का मूल्य स्थानीय मुद्रा अफगानी से कम है. इसका मतलब है कि भारतीय रुपये वहां कम मूल्य के होते हैं.
अफगानिस्तान में रुपये का मूल्य स्थानीय मुद्रा अफगानी से कम है. इसका मतलब है कि भारतीय रुपये वहां कम मूल्य के होते हैं.
उदाहरण के लिए देखा जाए तो 1000 रुपये के बदले आपको लगभग 760 अफगानी मिलते हैं, जो कि अफगानिस्तान में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की मासिक आय के बराबर हो सकता है.
उदाहरण के लिए देखा जाए तो 1000 रुपये के बदले आपको लगभग 760 अफगानी मिलते हैं, जो कि अफगानिस्तान में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की मासिक आय के बराबर हो सकता है.
भारतीय रुपये को अफगानी में बदलने के लिए आप भारत में स्थित बैंकों या मुद्रा एक्सचेंज सेवाओं के माध्यम से आप रुपये को अफगानी में बदल सकते हैं.
भारतीय रुपये को अफगानी में बदलने के लिए आप भारत में स्थित बैंकों या मुद्रा एक्सचेंज सेवाओं के माध्यम से आप रुपये को अफगानी में बदल सकते हैं.
यदि आप अफगानिस्तान में हैं, तो वहां के स्थानीय बैंकों या मुद्रा एक्सचेंजों से भी रुपये को अफगानी में बदला जा सकता है.
यदि आप अफगानिस्तान में हैं, तो वहां के स्थानीय बैंकों या मुद्रा एक्सचेंजों से भी रुपये को अफगानी में बदला जा सकता है.
ट्रैवलिंग या व्यापार के लिए रुपये को अफगानी में बदलते समय, लेन-देन शुल्क, ट्रांसफर रेट और अन्य शुल्कों की जानकारी लेना जरूरी है. साथ ही लेटेस्ट रेट की जांच करना भी आवश्यक है, क्योंकि मुद्रा दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं.
ट्रैवलिंग या व्यापार के लिए रुपये को अफगानी में बदलते समय, लेन-देन शुल्क, ट्रांसफर रेट और अन्य शुल्कों की जानकारी लेना जरूरी है. साथ ही लेटेस्ट रेट की जांच करना भी आवश्यक है, क्योंकि मुद्रा दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 04:31 PM (IST)
Afghanistan Indian Rupee Taliban Indian Rupee Cost In Afghanistan

