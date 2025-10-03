एक्सप्लोरर
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
Indian Rupee Cost In Afghanistan: अफगानिस्तान इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. चलिए जानें कि वहां पर भारतीय रुपये की कीमत क्या है और 10,000 रुपये बदलने पर कितने अफगानी मिलेंगे.
अफगानिस्तान अक्सर तालिबान की वजह से सुर्खियों में बना रहता है. हाल ही में अफगानिस्तान से खबर आई कि वहां पर इंटरनेट और मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया गया है. वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव देखने को मिल रहा है. इसी बीच एक खबर यह आ रही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं. इसी बीच पहले यह जान लेते हैं कि आखिर अफगानिस्तान में भारतीय रुपये की कीमत क्या है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Oct 2025 04:31 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
जनरल नॉलेज
7 Photos
आखिर क्यों खराब होती है डॉक्टरों की हैंड राइटिंग, इस देश में खराब लिखावट की वजह से हो गई थीं 7000 मौतें
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या है बोटॉक्स अंडर बुर्का, जिस पर कट्टर मुस्लिम देशों में पाबंदी? फिर भी जमकर हो रहा इस्तेमाल
जनरल नॉलेज
7 Photos
गोलमटोल बच्चों को देखकर क्यों उमड़ता है प्यार, क्यों होती है उन्हें गले लगाने की इच्छा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'I Love Muhammed' लिखी तस्वीर स्वीकार करने से ओवैसी ने किया इनकार, नाराज होकर बोले- इस पर हाथ रखो....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज से पहले कड़ी सुरक्षा, मुरादाबाद, प्रयागराज में भी अलर्ट
क्रिकेट
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
जनरल नॉलेज
7 Photos
आखिर क्यों खराब होती है डॉक्टरों की हैंड राइटिंग, इस देश में खराब लिखावट की वजह से हो गई थीं 7000 मौतें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion