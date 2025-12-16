Border 2 Teaser Reaction: सनी देओल की बॉर्डर 2 का टीजर देख फैंस के रोंगटे हुए खड़े, बोले- 'पूरा फायर नहीं वॉलकैनो लगा दिया'
Border 2 Teaser Reaction: बॉर्डर 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है मगर मेकर्स ने आज इसका टीजर रिलीज करके फैंस को खुश कर दिया है.
बॉर्डर 2 मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है मगर मेकर्स इसे लेकर आए दिन अपडेट देते रहते हैं जिसकी वजह से इसे लेकर लोगों में क्रेज बहुत ज्यादा है. मेकर्स ने आज विजय दिवस पर फैंस को एक अच्छा तोहफा भी दे दिया है. फिल्म का टीजर आज रिलीज हो गया है.
बॉर्डर 2 में सनी देओल एक बार फिर नजर आने वाले हैं. उनके अलावा फिल्म में अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है और जो देख रहा है वो इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. फैंस टीजर देखने के बाद अब फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर बॉर्डर 2 के टीजर की जमकर तारीफ हो रही है.
फैंस ने की तारीफ
बॉर्डर 2 का टीजर देखने के बाद फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- क्या टीजर है, पूरा फायर नहीं वॉलकैनो लगा दिया, बिल्कुल मास्टरपीस. दूसरे ने लिखा- सनी देओल की डायलॉग डिलिवरी फायर है. टीजर बहुत शानदार है. एक ने लिखा- आवाज कहां तक जानी चाहिए.... लाहौर तक.
What a Teaser, Pura Fire Nahi Volcan Laga Diya, Absolute Masterpiece 🥶🔥#Border2Teaser #Border2 #SunnyDeol #VarunDhawan pic.twitter.com/vSm8OnB7b1— Filmy_Duniya (@FMovie82325) December 16, 2025
Awaaz kaha tak jani chahiye…. Lahore tak 💪🏼💪🏼💪🏼 #Hindustan 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 #Border2 teaser out now #SunnyDeol 23rd Jan 2026 pic.twitter.com/mbm0LR7DVO— mehuls514 (@mehuls514) December 16, 2025
एक ने लिखा- Border2 में फतेह सिंह कलेर के रूप में सनी देओल ने साबित कर दिया कि वो देशभक्ति के बेताज बादशाह क्यों हैं. उनकी दहाड़ और दमदार आवाज से तुरंत रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दूसरे ने लिखा- बॉर्डर 2 के टीजर में सनी देओल की इसकी गूंज इतनी तेज़ है कि इसकी आवाज़ एक बार फिर से लाहौर काँप उठा'
Sunny Deol in #Border2 as Fateh Singh Kaler proves why #SunnyDeol is the undisputed king of patriotism. His roar and powerful voice give instant goosebumps— Berlin..... (@ShivamS29207237) December 16, 2025
This #Border2teaser screams scale, emotion, and fire. ATBB loading pic.twitter.com/Kviwp0wXdz
#Border2 #Border2teaser #VijayDiwas2025 #VijayDiwas #IndianArmy— VIJAY KISHOR TIWARI (@VC21991335) December 16, 2025
“फ़िल्म #Border2Tease मे @iamsunnydeol की गूँज इतनी तेज है की इसकी आवाज़ से एक बार फिर #लाहौर काँप उठा”#krishankumar @JPFilmsOfficial @Varun_dvn @DainikBhaskar @JagranNews pic.twitter.com/UE0nYXtRmI
सनी देओल हुए इमोशनल
बता दें बॉर्डर 2 के टीजर रिलीज पर सनी देओल इमोशनल होते हुए नजर आए. पिता को खोने के बाद वो पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में नजर आए हैं.
