भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ आईपीएल ऑक्शन के पहले सेट में थे, उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये था लेकिन उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैक्गर्क भी पहले सेट में अनसोल्ड रहे. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके डेव्हन कॉनवे भी अनसोल्ड रहे हैं.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में बिकने वाले पहले प्लेयर डेविड मिलर हैं, जिन्हे दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है. दिल्ली ने उन्हें उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदा. आपको बता दें कि ऑक्शन के पहले सेट में अनसोल्ड रहे प्लेयर्स आगे एक्सीलेटर राउंड में फिर आ सकते हैं, अगर टीमों ने उनके नाम को दिया तो.

सरफराज खान भी रहे अनसोल्ड

पहले सेट में सरफराज खान भी अनसोल्ड रहे, उनका बेस प्राइस भी 75 लाख रुपये ही था. पहले सेट में कैमरून ग्रीन ने रिकॉर्ड प्राइस पाया, उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर ग्रीन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, अब वह आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैक्गर्क और इंग्लैंड के ऑलराउंडर गस एटकिंसन भी पहले सेट में अनसोल्ड रहे, दोनों का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था.

अधिकतम 25 खिलाड़ियों का हो सकता है स्क्वाड

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 टूर्नामेंट का 19वां संस्करण होगा, जिसके लिए आज ऑक्शन हो रहा है. सभी 10 टीमों ने पिछले महीने (नवंबर) 15 तारीख को अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी की थी. बता दें कि एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं. टीम के बचे हुए स्लॉट्स को भरने के लिए आज अबू धाबी में ऑक्शन प्रक्रिया हो रही है.

आईपीएल 2026 टीमें

दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु.