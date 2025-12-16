अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम

IPL 2026 की नीलामी के पहले राउंड में सरफराज खान पर किसी टीम ने बोली नहीं लगाई है. सरफराज खान अनसोल्ड रहे हैं, उन्होंने ऑक्शन के लिए अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपये पर सेट किया था, लेकिन किसी भी फ्रैंचाइजी ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई. सरफराज ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में लगातार 2 मैचों में तूफानी अर्धशतक लगाया है, इसके बावजूद उन्हें नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला है.

सरफराज खान अब तक भारतीय घरीलू टी20 टूर्नामेंट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचों में 329 रन बना चुके हैं. पिछली दोनों पारियों में पचासा ठोका है. उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 64 रनों की पारी खेल, मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इतिहास में 235 रनों का सबसे बड़ा रन चेज हासिल करने में मदद की थी.

सरफराज खान इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं.