'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की इस एक्ट्रेस की होगी 'अनुपमा' में एंट्री, मचेगा खूब धमाल

'अनुपमा' पिछले पांच सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. इतना ही नहीं कई हफ्तों से ये शो टीआरपी में नंबर वन पर बना हुआ है. मेकर्स इस शो को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए आए दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं.शो की स्टार कास्ट भी दर्शकों पर अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही है.

समय-समय पर मेकर्स ने भी शो की कास्टिंग में नए-नए पैंतरे खेल रहे हैं. शो को लेकर अब नया अपेडट सामने आया है.अब ये रिश्ता क्या कहलाता है की एक एक्ट्रेस की एंट्री शो में होने वाली है,जो शो में कई बड़े धमाके करने वाली है.बता दें शो में एक्ट्रेस चंचल चौधरी की एंट्री होने जा रही है.

इस हसीना को आखिरी बार ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखा गया था.टेली चक्कर की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अनुपमा और ईशानी दोनों की जिंदगी में चंचल चौधरी तूफान बनकर एंट्री लेने वाली है. सीरियल में ईशानी की अमीर दोस्त का किरदार निभाएगी चंचल.

चंचल ने एंट्री को खुद किया कंफर्म

वो ईशानी को उसके परिवार के खिलाफ भड़काने वाली है. अपकमिंग एपिसोड में ईशानी मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती हुई दिखाई देगी.शो में कई ट्विस्ट एंड टर्न के बाद खूब हंगामा मचने वाला है. आंचल ने अनुपमा में अपनी एंट्री के बारे में खुद से कंफर्म किया है. आंचल ने कहा,'हां मैं अनुपमा में काम कर रही हूं और ईशानी की अमीर दोस्त की भूमिका निभा रही हूं.'





बता दें शो में चंचल के किरदार का नाम पिया होने वाला है.अनुपमा में कई धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं. शो में देखने को मिलेगा कि रजनी अपनी दोस्त का फायदा उठाती हुई नजर आएगी.रजनी उस चॉल को गिरवाने की फिराक में लगी हुई है,जिसमें अनुपमा रहती है. पराग कोठारी इस चॉल को गिरवाकर बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग कर चुका है.रजनी को इस डील में 50 प्रतिशत हिस्सा मिलने वाला है.

