16 दिसंबर 2025 को जॉर्डन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-जॉर्डन बिजनेस मीट में कहा कि भारत और जार्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं. उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह द्वितीय से अपनी कल की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, 'हमने विस्तार से चर्चा की कि भौगोलिक स्थिति को अवसर में और अवसर को विकास में कैसे बदला जाए. आपके नेतृत्व में जार्डन विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहयोग का पुल बनकर उभरा है.'

भारत को सूखे मौसम में खेती का अनुभव

PM मोदी ने कहा कि भारत की विकास दर 8 प्रतिशत से ऊपर है. यह प्रोडक्टिविटी आधारित शासन और इनोवेशन आधारित नीतियों का नतीजा है. भारत को सूखे मौसम में खेती का बहुत अनुभव है. यह अनुभव जॉर्डन में बड़ा बदलाव ला सकता है. हम प्रिसिजन फार्मिंग और माइक्रो-इरिगेशन जैसे समाधानों पर साथ काम कर सकते हैं. कोल्ड चेन, फूड पार्क और स्टोरेज सुविधाओं में भी सहयोग कर सकते हैं.

PM मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास पर क्या कहा

स्वास्थ्य क्षेत्र आज सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि रणनीतिक प्राथमिकता है. जॉर्डन में भारतीय कंपनियां दवाइयां और मेडिकल डिवाइस बनाएं. इससे जॉर्डन के लोगों को फायदा होगा. पश्चिम एशिया और अफ्रीका के लिए जॉर्डन एक विश्वसनीय हब बन सकता है.

भारतीय फ्रेमवर्क वैश्विक बेंचमार्क बने

भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को समावेशन और दक्षता का मॉडल बनाया है. हमारे UPI, आधार और डिजिलॉकर जैसे फ्रेमवर्क आज वैश्विक बेंचमार्क बन रहे हैं. किंग अब्दुल्लाह और मैंने इन फ्रेमवर्क को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है.

75 साल की भारत-जॉर्डन की दोस्ती

PM मोदी का दौरा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रहा है. PM मोदी ने जॉर्डन के राजा के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और व्यापार, निवेश, डिजिटल और कृषि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. बिजनेस मीट में दोनों देशों के बड़े व्यापारी शामिल हुए. PM मोदी दौरा जारी है और सहयोग के नए रास्ते खुल रहे हैं.