बलूच लिबरेशन आर्मी के पास कौन-कौन से हथियार, कौन देता है इसे इतना गोला-बारूद?
बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा में पाकिस्तानी सैन्य ट्रेन पर हमला कर भारी तबाही मचाई है. आइए जानें कि कहां से यह अलगाववादी संगठन किन हथियारों के दम पर पाकिस्तान में तबाही को अंजाम दे रहा है.
- पाकिस्तान ने भारत पर साजिश रचने का आरोप लगाया.
पाकिस्तान का अशांत बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर भीषण आतंकी हमले से दहल उठा है, जहां अलगाववादी गुट बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने एक सैन्य ट्रेन को निशाना बनाया है. इस भीषण हमले में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और घायल होने का दावा किया गया है. इस घटना ने बलूच विद्रोहियों की बढ़ती ताकत और उनकी रणनीतिक मारक क्षमता को उजागर किया है. आखिर इस उग्रवादी संगठन के पास इतने आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं और कौन सी ताकतें इन्हें खुफिया तरीके से गोला-बारूद सप्लाई कर रही हैं, यह एक बड़ा वैश्विक सवाल बन चुका है.
बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सैन्य ट्रेन पर हमला
बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की आत्मघाती मजीद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा कैंटोनमेंट के पास एक बड़ा हमला किया है. संगठन ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि चमन फाटक के पास एक सैन्य शटल ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस धमाके में 82 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 121 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इससे पहले भी ये जाफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को कई बार निशाना बना चुके हैं, लेकिन सेना की स्पेशल शटल ट्रेन पर हुआ यह हमला पाकिस्तान सरकार और उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है.
कहां से होती है हथियारों की सप्लाई?
इतने बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के पास अमेरिकी और रूसी मूल के बेहद आधुनिक घातक हथियार मौजूद हैं. रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस संगठन को इन हथियारों की सबसे बड़ी खेप अफगानिस्तान और ईरान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय अवैध हथियारों के बाजार (ब्लैक मार्केट) से मिलती है. बीएलए के लड़ाके इन गुप्त ठिकानों से भारी मात्रा में गोला-बारूद खरीदकर बलूचिस्तान लाते हैं. इसके कारण पाकिस्तान सरकार के सुरक्षा बल इन उग्रवादियों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काटने में लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं.
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बलूच लिबरेशन आर्मी का मजबूत शस्त्रागार
साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और अंतरराष्ट्रीय बलों की अचानक वापसी के बाद वहां अरबों डॉलर के आधुनिक सैन्य उपकरण छूट गए थे. अमेरिकी सेना के जाने के बाद यह घातक हथियार तालिबान और अन्य अलगाववादी संगठनों के हाथ लग गए, जो तस्करी के जरिए बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) तक पहुंच रहे हैं. वर्तमान में बीएलए के शस्त्रागार में अमेरिका में बनी खतरनाक एम4 कार्बाइन, एम16 राइफल्स (A2 और A4 वेरिएंट), रूसी एके-47, घातक पीकेएम और एमजी3 मशीन गन, एम203 ग्रेनेड लॉन्चर और आरपीजी7 रॉकेट शामिल हैं.
लूटे गए उपकरण और नाइट विजन तकनीक
बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के पास लंबी दूरी की बेहद महंगी स्नाइपर राइफल्स भी मौजूद हैं, जो एक से दो किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी सेना के जवानों पर सटीक निशाना लगा सकती हैं. इसके अलावा, उग्रवादी संगठन के पास नवीनतम जनरेशन के अमेरिकन नाइट विजन डिवाइसेज (NVDs) और थर्मल वेपन साइट्स हैं. इनके जरिए वे घने अंधेरे या झाड़ियों के पीछे छिपे सैनिकों को उनके शरीर की गर्मी (हीट-सिग्नेचर) से आसानी से देख लेते हैं. ये उपकरण बीएलए ने अक्सर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर घात लगाकर किए गए हमलों के दौरान लूटे हैं.
पाकिस्तान सरकार के विदेशी साजिश के आरोप
बलूचिस्तान के बढ़ते हमलों को लेकर पाकिस्तान सरकार और वहां के हुक्मरान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोना रोते रहे हैं. पाकिस्तानी प्रशासन का सीधा आरोप है कि बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) को भारत और अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों से भारी मात्रा में धन, हथियार और सैन्य प्रशिक्षण मिल रहा है. हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित देशों ने हमेशा पाकिस्तान सरकार के इन दावों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज किया है.
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Source: IOCL