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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपैसे का क्या फायदा जब अपने ही न हों? कनाडा छोड़ भारत लौटा युवक, वायरल वीडियो ने छेड़ी बड़ी बहस

पैसे का क्या फायदा जब अपने ही न हों? कनाडा छोड़ भारत लौटा युवक, वायरल वीडियो ने छेड़ी बड़ी बहस

Viral: वायरल वीडियो में चेन्नई के सुधर्शन नाम के युवक ने बताया कि उसने कनाडा की जिंदगी को अलविदा कह दिया है और हमेशा के लिए भारत लौट आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 26 May 2026 06:51 AM (IST)
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विदेश जाना…कनाडा, यूके या अमेरिका में बसना…कभी करोड़ों भारतीयों के लिए ये एक सपना हुआ करता था. सोशल मीडिया पर चमचमाती लाइफ, डॉलर में सैलरी, बर्फ से ढकी सड़कों और “ड्रीम लाइफ” की तस्वीरों ने इस सपने को और भी बड़ा बना दिया. लेकिन अब उसी सपने के पीछे छिपी सच्चाई सामने आने लगी है. एक वायरल वीडियो ने इस चमक-दमक के पीछे छिपे अकेलेपन, मानसिक तनाव और टूटते सपनों की कहानी को उजागर कर दिया है. चेन्नई के एक युवक ने जब कनाडा छोड़कर वापस भारत लौटने का फैसला सुनाया, तो इंटरनेट पर बहस छिड़ गई—क्या वाकई विदेश की जिंदगी उतनी ही शानदार है, जितनी दिखती है?

कनाडा छोड़ भारत लौटे युवक ने खोली सच्चाई

वायरल वीडियो में चेन्नई के सुधर्शन नाम के युवक ने बताया कि उसने कनाडा की जिंदगी को अलविदा कह दिया है और हमेशा के लिए भारत लौट आया है. उसने कहा कि वहां रहना उसके लिए भावनात्मक रूप से बेहद थका देने वाला अनुभव बन चुका था. “पैसा किसी काम का नहीं अगर उसे बांटने के लिए अपने लोग ही न हों,” इस एक लाइन ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

 
 
 
 
 
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‘पहली बार मुस्कुरा रहा हूं’…वीडियो में छलका दर्द

वीडियो में सुधर्शन कहते नजर आते हैं कि भारत लौटने के बाद ये उनकी “पहली सच्ची मुस्कान” है. उन्होंने कनाडा को “डिप्रेसिंग” तक बता दिया और पूछा कि कितने लोग उनकी बात से सहमत हैं. इससे पहले भी उन्होंने इशारा किया था कि विदेश में उन्हें स्थिर नौकरी ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ये वो सच्चाई है, जिससे कई भारतीय प्रवासी जूझते हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आती.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, लोगों ने बांटी अपनी कहानी

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि परिवार, अपनापन और मानसिक शांति पैसे से ज्यादा जरूरी है. कुछ यूजर्स ने तो खुद के अनुभव साझा करते हुए कहा कि भारत लौटने के बाद वो ज्यादा खुश हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने विदेश की जिंदगी का बचाव भी किया और कहा कि वहां सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

Published at : 26 May 2026 06:49 AM (IST)
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