पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों को आपात स्थितियों या फिर असामान्य मांग के समय पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी सीमा लागू करने की अनुमति है. ये प्रतिबंध आमतौर पर घबराहट में खरीदारी, जमाखोरी और आपूर्ति की कमी को रोकने के लिए लागू किए जाते हैं.