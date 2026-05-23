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Fuel Purchase Limit: क्या पेट्रोल देने पर लिमिट भी लगा सकते हैं पेट्रोल पंप संचालक, जानें क्या हैं नियम?
Fuel Purchase Limit: मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव का असर ईंधन की मांग और आपूर्ति पर पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या पेट्रोल पंप ईंधन की खरीद पर सीमा लगा सकते हैं या नहीं.
Fuel Purchase Limit: भारत के कई हिस्सों में ईंधन की बढ़ती मांग और घबराहट में खरीद को लेकर चिंताओं के बीच तेल कंपनियों और स्थानीय प्रशासन ने पेट्रोल पंप पर निगरानी कड़ी कर दी है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि जब एक ही लेन-देन में बड़ी मात्रा में पेट्रोल या फिर डीजल बेचा जाए तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या पेट्रोल पंपों को कानूनी तौर पर ईंधन की खरीद पर सीमा लगाने की अनुमति है या नहीं.
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Published at : 23 May 2026 06:48 PM (IST)
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क्या पेट्रोल देने पर लिमिट भी लगा सकते हैं पेट्रोल पंप संचालक, जानें क्या हैं नियम?
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