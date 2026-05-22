प्रस्तावित मॉडल के तहत पेट्रोल का कोटा वाहन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होगा. मोटरसाइकिल और रिक्शा को हर महीने 21 लीटर तक मिल सकता है. इसी के साथ 800 सीसी तक की छोटी गाड़ी को कथित तौर पर हर महीने लगभग एक पूरा टैंक भरने के लिए पर्याप्त ईंधन दिया जाएगा. लग्जरी वाहन को उनके पिछले खपत रिकॉर्ड के आधार पर सख्त ऊपरी सीमा का सामना करना पड़ेगा.