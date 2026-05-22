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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPakistan Petrol Quota: पाकिस्तान में लागू है पेट्रोल कोटा, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकता है आम नागरिक?

Pakistan Petrol Quota: पाकिस्तान में लागू है पेट्रोल कोटा, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकता है आम नागरिक?

Pakistan Petrol Quota: पाकिस्तान में अब डिजिटल ईंधन कोटा प्रणाली शुरू होने जा रही है. आइए जानते हैं एक दिन में कितना तेल खरीद सकता है आम नागरिक.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 May 2026 06:42 PM (IST)
Pakistan Petrol Quota: पाकिस्तान में अब डिजिटल ईंधन कोटा प्रणाली शुरू होने जा रही है. आइए जानते हैं एक दिन में कितना तेल खरीद सकता है आम नागरिक.

Pakistan Petrol Quota: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच पाकिस्तान पूरे देश में पेट्रोल की खपत को कंट्रोल करने के उद्देश्य से एक डिजिटल ईंधन कोटा प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रहा है. प्रस्तावित तंत्र के तहत आम नागरिकों को अब अपनी मर्जी से असीमित ईंधन नहीं मिलेगा.

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पाकिस्तानी सरकारी पूरी तरह से डिजिटल ईंधन प्रबंधन प्रणाली को तैयार कर रही है. इसके तहत नागरिकों को ईंधन तक यह सीमित पहुंच के बजाय एक निश्चित मासिक पेट्रोल कोटा मिलेगा. हालांकि अभी भी पाकिस्तान में एक बार में वाहन को सिर्फ 5 लीटर तेल दिया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम का नियम बनाया गया है.
पाकिस्तानी सरकारी पूरी तरह से डिजिटल ईंधन प्रबंधन प्रणाली को तैयार कर रही है. इसके तहत नागरिकों को ईंधन तक यह सीमित पहुंच के बजाय एक निश्चित मासिक पेट्रोल कोटा मिलेगा. हालांकि अभी भी पाकिस्तान में एक बार में वाहन को सिर्फ 5 लीटर तेल दिया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम का नियम बनाया गया है.
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प्रस्तावित मॉडल के तहत पेट्रोल का कोटा वाहन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होगा. मोटरसाइकिल और रिक्शा को हर महीने 21 लीटर तक मिल सकता है. इसी के साथ 800 सीसी तक की छोटी गाड़ी को कथित तौर पर हर महीने लगभग एक पूरा टैंक भरने के लिए पर्याप्त ईंधन दिया जाएगा. लग्जरी वाहन को उनके पिछले खपत रिकॉर्ड के आधार पर सख्त ऊपरी सीमा का सामना करना पड़ेगा.
प्रस्तावित मॉडल के तहत पेट्रोल का कोटा वाहन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होगा. मोटरसाइकिल और रिक्शा को हर महीने 21 लीटर तक मिल सकता है. इसी के साथ 800 सीसी तक की छोटी गाड़ी को कथित तौर पर हर महीने लगभग एक पूरा टैंक भरने के लिए पर्याप्त ईंधन दिया जाएगा. लग्जरी वाहन को उनके पिछले खपत रिकॉर्ड के आधार पर सख्त ऊपरी सीमा का सामना करना पड़ेगा.
Published at : 22 May 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Petrol Subsidy App Pakistan Petrol Quota Fuel Rationing

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