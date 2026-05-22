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Pakistan Petrol Quota: पाकिस्तान में लागू है पेट्रोल कोटा, जानें एक दिन में कितना तेल खरीद सकता है आम नागरिक?
Pakistan Petrol Quota: पाकिस्तान में अब डिजिटल ईंधन कोटा प्रणाली शुरू होने जा रही है. आइए जानते हैं एक दिन में कितना तेल खरीद सकता है आम नागरिक.
Pakistan Petrol Quota: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच पाकिस्तान पूरे देश में पेट्रोल की खपत को कंट्रोल करने के उद्देश्य से एक डिजिटल ईंधन कोटा प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रहा है. प्रस्तावित तंत्र के तहत आम नागरिकों को अब अपनी मर्जी से असीमित ईंधन नहीं मिलेगा.
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Published at : 22 May 2026 06:42 PM (IST)
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