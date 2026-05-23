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पहले दो बार में नींद पूरी करता था इंसान, कैसे शुरू हुआ 8 घंटे की स्लीप साइकिल का ट्रेंड?
वैज्ञानिकों के अनुसार, रात में बीच में उठा जाना कोई नई या असामान्य बात नहीं है. इंसानों की पुरानी स्लीप साइकिल ही कुछ ऐसी थी, जिसमें लोग कुछ घंटे सोने के बाद रात में जागते थे और फिर दोबारा सो जाते थे.
History Of 8 Hour Sleep: आज के समय में 7 से 8 घंटे की लगातार नींद को हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा माना जाता है. डॉक्टर और एक्सपर्ट्स भी बेहतर सेहत के लिए लगातार और पूरी नींद लेने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान हमेशा से एक बार में 8 घंटे नहीं सोता था. इतिहास और नई रिसर्व बताती है कि सदियों पहले लोग रात में दो हिस्सों में नींद पूरी करते थे. इसे फर्स्ट स्लीप और सेकेंड स्लीप कहा जाता था.
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Published at : 23 May 2026 06:39 PM (IST)
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जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
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