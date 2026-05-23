पहले दो बार में नींद पूरी करता था इंसान, कैसे शुरू हुआ 8 घंटे की स्लीप साइकिल का ट्रेंड?

वैज्ञानिकों के अनुसार, रात में बीच में उठा जाना कोई नई या असामान्य बात नहीं है. इंसानों की पुरानी स्लीप साइकिल ही कुछ ऐसी थी, जिसमें लोग कुछ घंटे सोने के बाद रात में जागते थे और फिर दोबारा सो जाते थे. यही वजह है कि आज भी कई लोगों की नींद रात 2 या 3 बजे के आसपास खुल जाती है.