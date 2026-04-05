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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज18K Gold Ring: 18 कैरेट में बनवाना है गोल्ड का छल्ला, जानें आज के भाव के हिसाब से कितना आएगा खर्चा?

18K Gold Ring: 18 कैरेट में बनवाना है गोल्ड का छल्ला, जानें आज के भाव के हिसाब से कितना आएगा खर्चा?

18K Gold Ring: अगर आप 18 कैरेट सोने का छल्ला बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि मेकिंग चार्ज और टैक्स को मिलाकर कितनी कीमत बनेगी. आइए जानते हैं पूरा गणित.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Apr 2026 04:52 PM (IST)
18K Gold Ring: अगर आप 18 कैरेट सोने का छल्ला बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि मेकिंग चार्ज और टैक्स को मिलाकर कितनी कीमत बनेगी. आइए जानते हैं पूरा गणित.

18K Gold Ring: बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव के बावजूद भी सोने की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं. लेकिन कोई भी ज्वेलरी बनवाने से पहले यह समझना काफी जरूरी है कि कीमतें असल में कैसे तय होती हैं. आइए जानते हैं कि अगर आप 18 कैरेट सोने का छल्ला बनवाना चाहते हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा.

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आज की तारीख में 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,328 से ₹11,335 प्रति ग्राम के बीच है. यह रेट आपकी कुल लागत का आधार बनता है. सोने की कीमतों में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव भी फाइनल रकम पर काफी असर डाल सकते हैं.
आज की तारीख में 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,328 से ₹11,335 प्रति ग्राम के बीच है. यह रेट आपकी कुल लागत का आधार बनता है. सोने की कीमतों में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव भी फाइनल रकम पर काफी असर डाल सकते हैं.
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एक साधारण 4 ग्राम सोने का छल्ला ₹53,000 से ₹56,000 के बीच आता है. इसमें सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज और जीएसटी शामिल है.
एक साधारण 4 ग्राम सोने का छल्ला ₹53,000 से ₹56,000 के बीच आता है. इसमें सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज और जीएसटी शामिल है.
Published at : 05 Apr 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Gold Price 18K Gold Ring Gold Ring Cost

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