आज की तारीख में 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,328 से ₹11,335 प्रति ग्राम के बीच है. यह रेट आपकी कुल लागत का आधार बनता है. सोने की कीमतों में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव भी फाइनल रकम पर काफी असर डाल सकते हैं.