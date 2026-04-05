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18K Gold Ring: 18 कैरेट में बनवाना है गोल्ड का छल्ला, जानें आज के भाव के हिसाब से कितना आएगा खर्चा?
18K Gold Ring: अगर आप 18 कैरेट सोने का छल्ला बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि मेकिंग चार्ज और टैक्स को मिलाकर कितनी कीमत बनेगी. आइए जानते हैं पूरा गणित.
18K Gold Ring: बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव के बावजूद भी सोने की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं. लेकिन कोई भी ज्वेलरी बनवाने से पहले यह समझना काफी जरूरी है कि कीमतें असल में कैसे तय होती हैं. आइए जानते हैं कि अगर आप 18 कैरेट सोने का छल्ला बनवाना चाहते हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा.
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Published at : 05 Apr 2026 04:52 PM (IST)
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18 कैरेट में बनवाना है गोल्ड का छल्ला, जानें आज के भाव के हिसाब से कितना आएगा खर्चा?
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प्रेम कुमारJournalist
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