अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, CM आवास का किया घेराव

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में जन आक्रोश अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है. रविवार को समूचे विपक्ष ने सीएम आवास को घेर लिया. राजनीतिक दलों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी इस आन्दोलन में शामिल रहे. इस दौरान आक्रोशित लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल के द्वारा उनको अगली बेरीकेटिंग से पहले ही रोक दिया गया.

इस दौरान केवल एक ही नारा सुनने को मिला- ‘अंकिता भंडारी को न्याय दो’ और ‘वीआईपी के नाम का खुलासा करो.’ लोगों ने इस दौरान अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रकट किया और आक्रोश जताया है कि यदि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच नहीं की जाती तो यह आक्रोश और ज्यादा उग्र होगा.