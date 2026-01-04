हाईवे पर मौत का लाइव वीडियो, फोन में उलझा ट्रक ड्राइवर बना काल- कार को उड़ाया, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो दिल दहला देने वाला है और एक बड़ी सच्चाई को बेनकाब करता है. हाईवे पर रफ्तार का जुनून और मोबाइल की लत कैसे पलों में जिंदगी तबाह कर सकती है, यह वीडियो उसकी सबसे खौफनाक मिसाल बन चुका है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तार में ट्रक दौड़ा रहा है. सड़क खुली है, सामने कार चल रही है, लेकिन ड्राइवर का ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि मोबाइल फोन पर चल रही रील पर टिका हुआ है. यही लापरवाही कुछ ही सेकंड में एक भयानक हादसे में बदल जाती है.

रील में डूबा ट्रक ड्राइवर और हो गया हादसा

वायरल वीडियो ट्रक में लगे डैश कैमरा का बताया जा रहा है. फुटेज में देखा जा सकता है कि ड्राइवर एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता है और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन लेकर लगातार रील देखता रहता है. हाईवे पर ट्रक की स्पीड काफी तेज होती है. सामने एक कार अपनी लेन में सामान्य रफ्तार से चल रही होती है. लेकिन फोन में डूबे ड्राइवर को इसका अंदाजा तक नहीं होता.

He deserves a long prison sentence... pic.twitter.com/J36l41wfrm — Crazy Videos 🔞 (@CrazyyHub) January 2, 2026

नजरें हटीं और उड़ा दी धज्जियां

कुछ ही पलों में दूरी कम होती जाती है. कार बिल्कुल सामने होती है, लेकिन ड्राइवर न ब्रेक लगाता है और न ही हॉर्न देता है. अचानक जोरदार टक्कर होती है और ट्रक सामने चल रही कार को पीछे से उड़ा देता है. टक्कर इतनी तेज होती है कि कार का संतुलन बिगड़ जाता है. पूरा दृश्य डैश कैमरा में कैद हो जाता है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए.

यूजर्स बोले, जिंदगीभर के लिए जेल में डालो

वीडियो को @CrazyyHub नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे तो लंबी जेल होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों की लापरवाही की वजह से ही जानें जाती हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे उम्रकैद होनी चाहिए.

