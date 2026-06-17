भारत के कितने शहरों में चलती है मेट्रो? पाकिस्तान से कम या ज्यादा, जानिए वहां क्या हैं हाल

देश में मेट्रो विस्तार की रफ्तार पिछले 1 दशक में काफी तेज रही है. 2014 में जहां मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई करीब 248 किलोमीटर थी और केवल 5 शहरों में ही मेट्रो चलती थी. वहीं अब यह नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच चुका है. आने वाले समय में इसकी लंबाई 1155 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है.