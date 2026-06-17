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भारत के कितने शहरों में चलती है मेट्रो? पाकिस्तान से कम या ज्यादा, जानिए वहां क्या हैं हाल
देश में मेट्रो विस्तार की रफ्तार पिछले 1 दशक में काफी तेज रही है. 2014 में जहां मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई करीब 248 किलोमीटर थी और केवल 5 शहरों में ही मेट्रो चलती थी.
Metro Network in India: भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही है, पिछले कुछ वर्षों में देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है. जिसके चलते भारत दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले देशों में शामिल हो गया है. हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मेट्रो सेवाएं कितने शहर तक पहुंच चुकी है, इसकी रिपोर्ट दी गई है. रिपोर्ट आने के बाद भारत की मेट्रो और पाकिस्तान की मेट्रो को लेकर भी चर्चाएं होने लगी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत के कितने शहरों में मेट्रो चलती है और यह पाकिस्तान से कम है या ज्यादा.
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Published at : 17 Jun 2026 08:52 AM (IST)
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डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
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