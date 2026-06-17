हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत के कितने शहरों में चलती है मेट्रो? पाकिस्तान से कम या ज्यादा, जानिए वहां क्या हैं हाल

भारत के कितने शहरों में चलती है मेट्रो? पाकिस्तान से कम या ज्यादा, जानिए वहां क्या हैं हाल

देश में मेट्रो विस्तार की रफ्तार पिछले 1 दशक में काफी तेज रही है. 2014 में जहां मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई करीब 248 किलोमीटर थी और केवल 5 शहरों में ही मेट्रो चलती थी.

Reported By : कविता गाडरी  | Updated at : 17 Jun 2026 08:52 AM (IST)
देश में मेट्रो विस्तार की रफ्तार पिछले 1 दशक में काफी तेज रही है. 2014 में जहां मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई करीब 248 किलोमीटर थी और केवल 5 शहरों में ही मेट्रो चलती थी.

Metro Network in India: भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही है, पिछले कुछ वर्षों में देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है. जिसके चलते भारत दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले देशों में शामिल हो गया है. हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मेट्रो सेवाएं कितने शहर तक पहुंच चुकी है, इसकी रिपोर्ट दी गई है. रिपोर्ट आने के बाद भारत की मेट्रो और पाकिस्तान की मेट्रो को लेकर भी चर्चाएं होने लगी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत के कितने शहरों में मेट्रो चलती है और यह पाकिस्तान से कम है या ज्यादा.

1/7
देश में मेट्रो विस्तार की रफ्तार पिछले 1 दशक में काफी तेज रही है. 2014 में जहां मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई करीब 248 किलोमीटर थी और केवल 5 शहरों में ही मेट्रो चलती थी. वहीं अब यह नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच चुका है. आने वाले समय में इसकी लंबाई 1155 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है.
देश में मेट्रो विस्तार की रफ्तार पिछले 1 दशक में काफी तेज रही है. 2014 में जहां मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई करीब 248 किलोमीटर थी और केवल 5 शहरों में ही मेट्रो चलती थी. वहीं अब यह नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच चुका है. आने वाले समय में इसकी लंबाई 1155 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है.
2/7
वहीं वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, आगरा, पुणे और भोपाल समेत कुल 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं संचालित हो रही है. इसके अलावा 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की नई मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन है.
वहीं वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, आगरा, पुणे और भोपाल समेत कुल 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं संचालित हो रही है. इसके अलावा 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की नई मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन है.
Published at : 17 Jun 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Pakistan Metro Metro Network In India Metro Cities In India Indian Metro Network Pakistan Metro Line

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Prisoner Life: जेल में कैसी होती है कैदियों की दिनचर्या, जानिए लंच और डिनर का क्या होता है मेन्यू?
जेल में कैसी होती है कैदियों की दिनचर्या, जानिए लंच और डिनर का क्या होता है मेन्यू?
जनरल नॉलेज
Beer Consumption: भारत के इस राज्य में पी जाती है सबसे ज्यादा बियर, आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन
भारत के इस राज्य में पी जाती है सबसे ज्यादा बियर, आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
Pakistan Hangor Submarine: कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की हंगोर पनडुब्बी, जानें भारत की पनडुब्बी के सामने कहां टिकती है?
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की हंगोर पनडुब्बी, जानें भारत की पनडुब्बी के सामने कहां टिकती है?
जनरल नॉलेज
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. वर्तिका नन्दा
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
करनाल की जिला जेल लिखने जा रही आवाज की दुनिया में नई इबारत, 20 कैदियों को RJ की ट्रेनिंग
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
स्पोर्ट्स
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे की नेता का बड़ा बयान- 'सबको पता है असली टाइगर कौन'
Live: उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे की नेता का बड़ा बयान- 'सबको पता है असली टाइगर कौन'
ट्रेंडिंग
कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल
कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल
ऑटो
100 Percent Ethanol Fuel: सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
नौकरी
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget