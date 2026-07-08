Employee Rights in India : अगर अचानक कंपनी नौकरी छीन ले तो आपके पास होते हैं ये अधिकार, यहां जानिए अपने हक की बात
Employee Rights in India : कई बार कर्मचारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी अचानक कंपनी की ओर से टर्मिनेशन लेटर मिल जाता है. ऐसे समय में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं.
Employee Rights in India : आज के समय में नौकरी मिलना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में कई बार कर्मचारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी अचानक कंपनी की ओर से टर्मिनेशन लेटर मिल जाता है. ऐसे समय में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं. अगर किसी कंपनी ने आपको बिना तय प्रक्रिया अपनाए या नियमों का पालन किए नौकरी से निकाल दिया है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय श्रम कानून कर्मचारियों को कई जरूरी अधिकार देते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर अचानक कंपनी नौकरी छीन ले तो आपके पास कौन से अधिकार होते हैं.
टर्मिनेशन क्या होता है?
टर्मिनेशन का मतलब है कि कंपनी किसी कर्मचारी की नौकरी को आधिकारिक तौर पर खत्म कर देती है. ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे खराब प्रफोर्मेंस, नियमों का पालन न करना, कंपनी की आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों की संख्या कम करना या कंपनी की किसी अन्य जरूरत के कारण. हालांकि, हर टर्मिनेशन कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता है. अगर कंपनी नियमों और तय प्रक्रिया का पालन नहीं करती, तो कर्मचारी कानूनी कार्रवाई कर सकता है.
अगर अचानक कंपनी नौकरी छीन ले तो आपके पास कौन से अधिकार होते हैं?
अगर किसी कंपनी ने आपको अचानक नौकरी से निकाल दिया है, तो सबसे पहले अपने अधिकारों को समझना जरूरी है. कई मामलों में कंपनी को नौकरी खत्म करने से पहले नोटिस देना या नोटिस पीरियड का वेतन देना पड़ता है. साथ ही बकाया सैलरी, लागू होने पर ग्रेच्युटी, पीएफ, बोनस और बची हुई छुट्टियों का भुगतान भी करना होता है. अगर आपको बिना किसी कारण या तय प्रक्रिया का पालन किए नौकरी से निकाला गया है, तो आप पहले कंपनी के HR या ग्रिवांस सेल से शिकायत कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर लेबर कमिश्नर या संबंधित अदालत में भी कानूनी मदद ली जा सकती है.
नौकरी से निकालने से पहले नोटिस देना क्यों जरूरी है
ज्यादा रोजगार अनुबंध और श्रम कानूनों के अनुसार किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले नोटिस पीरियड देना जरूरी होता है. आमतौर पर यह अवधि 1 से 3 महीने तक की होती है. अगर कंपनी बिना नोटिस दिए तुरंत नौकरी खत्म करती है, तो उसे नोटिस पीरियड के बराबर वेतन देना पड़ सकता है.
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कंपनी को कारण बताना भी जरूरी
किसी कर्मचारी को बिना वजह नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है. कंपनी को टर्मिनेशन लेटर देना होता है, जिसमें नौकरी खत्म करने का कारण साफ तौर पर लिखा होना चाहिए. खराब प्रफोर्मेंस, नियम पालन न करना, धोखाधड़ी या कंपनी की नीतियों का उल्लंघन जैसे कारण ही सामान्य तौर पर वैध माने जाते हैं. वहीं अगर किसी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाकर उसे नौकरी से हटाया जा रहा है, तो उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. इसे डोमेस्टिक इन्क्वायरी कहा जाता है. बिना सुनवाई किए सीधे नौकरी से निकालना कई मामलों में अवैध माना जा सकता है.
नौकरी छूटने पर कौन-कौन से पैसे मिलते हैं?
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी खत्म की जाती है, तो उसे समय पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलना चाहिए. इसमें बकाया वेतन, नोटिस पीरियड का भुगतान, 5 साल या उससे ज्यादा सेवा होने पर ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (PF), लागू होने पर बोनस और बची हुई छुट्टियों का नकद भुगतान शामिल हो सकता है.
कंपनी के खिलाफ क्या हैं कानूनी ऑप्शन?
अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होता, तो कर्मचारी वकील के जरिए कंपनी को लीगल नोटिस भेज सकता है. वेतन या बोनस से जुड़ी शिकायत के लिए लेबर कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. अगर मामला कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से जुड़ा है, तो सिविल कोर्ट में हर्जाने का दावा भी किया जा सकता है.
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