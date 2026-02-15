कैसे तय होती है फाइटर जेट की पीढ़ी, किस तरह के बदलाव से आता है अंतर?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसे तय होती है फाइटर जेट की पीढ़ी, किस तरह के बदलाव से आता है अंतर?

फाइटर जेट की पीढ़ी सिर्फ गति से तय नहीं होती, बल्कि तकनीक की छलांग से तय होती है. अब छठी पीढ़ी आसमान में एआई और मानवरहित ताकत का नया दौर शुरू करने जा रही है.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Feb 2026 04:39 PM (IST)
आसमान में उड़ता एक फाइटर जेट सिर्फ धातु का ढांचा नहीं होता, वह तकनीक की पूरी कहानी होता है. दूसरे विश्व युद्ध के साधारण जेट से लेकर आज के स्टील्थ विमानों तक, हर नई पीढ़ी ने हवाई जंग का चेहरा बदल दिया है. अब चर्चा छठी पीढ़ी के विमानों की है, जिसे भविष्य की सबसे घातक ताकत माना जा रहा है, लेकिन आखिर तय कैसे होता है कि कोई फाइटर जेट किस पीढ़ी का है? फर्क सिर्फ स्पीड का है या तकनीक का पूरा खेल?

1/10
फाइटर जेट की पीढ़ी कोई आधिकारिक कानूनी श्रेणी नहीं है, बल्कि यह रक्षा विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकी वर्गीकरण है. इससे यह समझा जाता है कि किसी विमान में कितनी बड़ी तकनीकी छलांग आई है.
2/10
इस वर्गीकरण में रडार तकनीक, हथियारों की क्षमता, इंजन की ताकत, एवियोनिक्स सिस्टम, स्टील्थ डिजाइन और डिजिटल सिस्टम जैसी चीजें अहम भूमिका निभाती हैं. जब इन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आता है, तब नई पीढ़ी मानी जाती है.
Published at : 15 Feb 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Fighter Jet Fighter Jet Generation Sixth Generation Fighter Jet

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

