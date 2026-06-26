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Pakistan Citizenship: पाकिस्तान में कैसे साबित होती है नागरिकता, वहां कौन सा डॉक्यूमेंट देती है सरकार?
Pakistan Citizenship: भारत में आधार या फिर पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता. आइए जानते हैं पाकिस्तान में नागरिकता कैसे साबित होती है.
Pakistan Citizenship: पाकिस्तान एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पहचान प्रणाली का पालन करता है जिसमें नागरिकता सीधे सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों से ही जुड़ी होती है. भारत के उलट जहां आधार या फिर पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र पहचान दस्तावेज और पाकिस्तानी नागरिकता के आधिकारिक प्रूफ के रूप में काम करता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 26 Jun 2026 04:06 PM (IST)
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