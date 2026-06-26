पाकिस्तान एक चिप आधारित स्मार्ट कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र भी जारी करता है. यह बायोमेट्रिक जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर करते हुए सरकारी और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के साथ पहचान धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा देता है.