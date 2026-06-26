हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPakistan Citizenship: पाकिस्तान में कैसे साबित होती है नागरिकता, वहां कौन सा डॉक्यूमेंट देती है सरकार?

Pakistan Citizenship: पाकिस्तान में कैसे साबित होती है नागरिकता, वहां कौन सा डॉक्यूमेंट देती है सरकार?

Pakistan Citizenship: भारत में आधार या फिर पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता. आइए जानते हैं पाकिस्तान में नागरिकता कैसे साबित होती है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Jun 2026 04:06 PM (IST)
Pakistan Citizenship: भारत में आधार या फिर पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता. आइए जानते हैं पाकिस्तान में नागरिकता कैसे साबित होती है.

Pakistan Citizenship: पाकिस्तान एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पहचान प्रणाली का पालन करता है जिसमें नागरिकता सीधे सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों से ही जुड़ी होती है. भारत के उलट जहां आधार या फिर पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र पहचान दस्तावेज और पाकिस्तानी नागरिकता के आधिकारिक प्रूफ के रूप में काम करता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

1/6
18 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हर पाकिस्तानी नागरिक को एक कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करना पड़ता है. यह देश की नागरिकता के कानूनी प्रमाण के साथ-साथ आधिकारिक पहचान दस्तावेज के रूप में भी काम करता है.
18 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हर पाकिस्तानी नागरिक को एक कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करना पड़ता है. यह देश की नागरिकता के कानूनी प्रमाण के साथ-साथ आधिकारिक पहचान दस्तावेज के रूप में भी काम करता है.
2/6
पाकिस्तान एक चिप आधारित स्मार्ट कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र भी जारी करता है. यह बायोमेट्रिक जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर करते हुए सरकारी और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के साथ पहचान धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा देता है.
पाकिस्तान एक चिप आधारित स्मार्ट कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र भी जारी करता है. यह बायोमेट्रिक जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर करते हुए सरकारी और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के साथ पहचान धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा देता है.
Published at : 26 Jun 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Pakistan Citizenship CNIC Pakistan ID Card

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
US Fertility Rate: 80 के दशक में 8-8 बच्चे पैदा करता था एक कपल, तब अमेरिका में क्या हाल था?
80 के दशक में 8-8 बच्चे पैदा करता था एक कपल, तब अमेरिका में क्या हाल था?
जनरल नॉलेज
Ram Mandir Champat Rai Resigned: राम मंदिर के पुजारियों को कितनी पगार देते हैं चंपत राय, खुद कितनी है उनकी सैलरी?
राम मंदिर के पुजारियों को कितनी पगार देते हैं चंपत राय, खुद कितनी है उनकी सैलरी?
जनरल नॉलेज
Champat Rai Resignation: राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने से पहले क्या करते थे चंपत राय, कैसे मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी?
राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने से पहले क्या करते थे चंपत राय, कैसे मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी?
जनरल नॉलेज
Venezuela Earthquake : वेनेजुएला में कितने रहते हैं भारतीय, जानें किस शहर में सबसे ज्यादा है इंडियंस की आबादी?
वेनेजुएला में कितने रहते हैं भारतीय, जानें किस शहर में सबसे ज्यादा है इंडियंस की आबादी?
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एके जैन
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion: लखनऊ आग की घटना ने जब सीएम योगी को अंदर तक झकझोर दिया, संवेदनशील नेतृत्व का मानवीय स्पर्श
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, निजी फोटो-वीडियो लीक करने पर FIR दर्ज करना अब अनिवार्य
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, निजी फोटो-वीडियो लीक करने पर FIR दर्ज करना अब अनिवार्य
महाराष्ट्र
Ketan Murder Case: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'
केतन अग्रवाल मर्डर केस: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 3 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 3 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
विश्व
Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 की स्टार कास्ट ने हंसी-मजाक के साथ किया दिल जीतने वाला खुलासा
Carry On Jatta 4 की स्टार कास्ट ने हंसी-मजाक के साथ किया दिल जीतने वाला खुलासा
ABP NEWS
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
ABP NEWS
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
ABP NEWS
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
ABP NEWS
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Embed widget