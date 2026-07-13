तवा से लेकर बेलन तक... किचन में इस्तेमाल होने वाली कौन-कौन सी चीजें बन रहीं हथियार?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू हिंसा में अचानक घरेलू वस्तुएं हथियार बन रही हैं।

तवा, बेलन, चाकू जैसे सामान्य उपकरण गंभीर चोट पहुँचा रहे।

दिल्ली-एनसीआर में ऐसी कई घटनाएं हाल ही में दर्ज हुई हैं।

Domestic Violence: भारत में घरेलू हिंसा और हत्या के कई हालिया मामलों ने एक परेशान करने वाले ट्रेंड को दिखाया है. दरअसल अचानक बहस के दौरान सामान्य घरेलू और रसोई की चीजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. इनमें से कई घटनाओं में पूर्व योजना का कोई भी सबूत नहीं है. जांचकर्ताओं का यह कहना है कि गुस्से में आकर काम करने वाले लोग अक्सर पहुंच के अंदर जो भी चीज हो उसे पकड़ लेते हैं.

अपराधों में शामिल आसानी से उपलब्ध चीजें

घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस जांच से यह पता चलता है कि कई हमले गरम बहस के दौरान गुस्से में होते हैं. क्योंकि रसोई के बर्तन आसानी से मौजूद होते हैं, भारी या फिर नुकीली वस्तु अक्सर ऐसे टकराव के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली पहली चीज बन जाती है. चोट की गंभीरता इस्तेमाल की गई वस्तु के प्रकार, हमले की ताकत और शरीर के उस हिस्से पर निर्भर करती है जिस पर हमला किया गया है.

लोहे का तवा और बेलन

रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोहे का तवा काफी भारी होता है और ठोस धातु से बना होता है. अपने वजन की वजह से अगर इसका इस्तेमाल किसी पर हमला करने के लिए किया जाए तो यह गंभीर चोट पहुंचा सकता है. इतनी भारी चीज से सिर या फिर चेहरे पर वार करने से खोपड़ी में फ्रैक्चर, आंतरिक रक्तस्राव या फिर दूसरी जीवन घातक चोट हो सकती हैं.

इसी के साथ लकड़ी या फिर स्टील से बना बेलन एक दूसरी घरेलू वस्तु है जिसका इस्तेमाल अक्सर हमला करने के लिए किया जा रहा है. इसका आकार मजबूत पकड़ देता है जिस वजह से इसे डंडे की तरह घुमाया जा सकता है.

सिलबट्टे का इस्तेमाल

सिलबट्टा घरों में पाए जाने वाले सबसे भारी रसोई उपकरणों में से एक है. अपने आकार और वजन की वजह से हिंसक तरीके से इस्तेमाल करने पर यह काफी खतरनाक चोट दे सकता है. अदालत ने ऐसी भारी पत्थर की वस्तु को शारीरिक हमले से जुड़े आपराधिक मामलों में घातक चोट पहुंचाने में सक्षम माना है.

रसोई के चाकू और कैंची

रसोई के चाकू सब्जी और मांस काटने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. लेकिन हिंसक टकराव के दौरान इस्तेमाल किए जाने पर वे घातक हथियार बन सकते हैं. क्योंकि लगभग हर घर में चाकू आसानी से मौजूद होता है इस वजह से वह अक्सर हमले का एक बड़ा हथियार बन जाता है. इसी तरह कैंची भी अपने नुकीले दोहरे ब्लेड की वजह से गंभीर चोट पहुंचा सकती है.

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चिमटे और इमाम दस्ते का इस्तेमाल

मसाले को कुचलना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे धातु ओखली और मूसल के साथ स्टील या फिर लोहे के चिमटे भी घरेलू हिंसा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ये अपने वजन और कठोर निर्माण की वजह से गंभीर चोट पहुंचाने में सक्षम हैं.

हाल ही में हुए बड़े मामले

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से हाल ही में सामने आई कई घटनाओं ने इसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है. बाहरी दिल्ली के तिलंगपुर कोटला इलाके में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के बाद कथित तौर पर भारी स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. इसी के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ के एक दूसरे मामले में एक व्यक्ति ने देर रात बहस के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी पर तवे से हमला किया.

इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली के गौतमपुरी इलाके की एक अलग घटना में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बहस के बाद अपनी पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया था.

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