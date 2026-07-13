क्यों रात में नहाना पसंद करते हैं जापान के लोग, क्या है इसके पीछे की साइंस

Japan Night Bathing Culture: भारत में सुबह नहाने की परंपरा सदियों पुरानी है. धार्मिक मान्यताओं और आयुर्वेद में भी सुबह के स्नान को दिन की अच्छी शुरुआत और शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है. वहीं एशिया के कुछ देशों खासकर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में इससे बिल्कुल उलट रात में नहाने की आदत है. वहां लोग दिनभर काम खत्म करने के बाद सोने से पहले नहाना पसंद करते हैं. वहीं दुनिया के अलग देश अलग-अलग देशों में नहाने का समय उनकी लाइफस्टाइल, मौसम और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार तय होता है. जहां अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसे कई पश्चिमी देशों में लोग सुबह नहाकर दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं. वहीं जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में रात को नहाना रोजाना की लाइफस्टाइल का हिस्सा माना जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जापान के लोग रात में नहाना क्यों पसंद करते हैं और उसके पीछे का साइंस क्या है.

जापान में क्यों खास है रात में नहाना?

जापान में नहाना केवल शरीर की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक पारंपरिक और मानसिक शांति देने वाली प्रक्रिया माना जाता है. वहां सोने से पहले गर्म पानी से नहाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. माना जाता है कि इससे दिन भर का तनाव, थकान और मानसिक दबाव कम होता है. गर्म पानी शरीर को यह संकेत देता है कि अब आराम करने का समय है, जिससे व्यक्ति आसानी से गहरी नींद ले पाता है. जापानी संस्कृति में ओफुरों यानी गर्म पानी के टब में नहाने का भी विशेष महत्व है. इसे शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का तरीका माना जाता है. लंबे समय तक काम करने वाले लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए रात में नहाने को अपनी लाइफस्टाइल को जरूरी हिस्सा मानते हैं.

साफ सफाई को लेकर बहुत सजग है जापानी

जापान में लोग दिनभर बाहर रहने के बाद धूल, पसीना और प्रदूषण के साथ बिस्तर पर जाना पसंद नहीं करते है, उनका मानना है कि बाहर की गंदगी घर और सोने की जगह तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए रात में नहाने के बाद ही सोने की आदत वहां की लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा बन चुकी है. इससे स्किन साफ रहती और बिस्तर भी साफ रहता है.

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रात में नहाने के पीछे क्या है साइंस?

एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने से कुछ समय पहले गर्म पानी से नहाने से शरीर और मांसपेशियों को आराम मिलता है. इससे तनाव कम होता है और शरीर नींद के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है. कई रिसर्च में पाया गया है कि सोने से पहले गर्म पानी से नहाने पर लोगों को जल्दी और गहरी नींद आने में मदद मिलती है. दिन भर शरीर पर जमा पसीना, धूल और प्रदूषण साफ होने से स्किन भी हेल्दी रहती है. यही वजह है कि कई लोग सुबह के साथ-साथ रात में भी नहाना पसंद करते हैं.

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