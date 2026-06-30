Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जानवरों के पेट का मजबूत एसिड हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट करता है।

उनकी छोटी पाचन नली इन्फेक्शन फैलने का समय कम करती है।

निरंतर संपर्क से विकसित मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें बचाती है।

हालांकि, गंदा पानी जानवरों के लिए भी गंभीर खतरा है।

Animals Immune System: काफी लोगों ने यह देखा होगा कि आवारा कुत्ते, मवेशी और दूसरे जानवर नाली, कीचड़ से भरे गड्ढे या फिर रुके हुए पानी से पानी पीते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी वे तुरंत बीमार नहीं पड़ते. इससे अक्सर एक दिलचस्प सवाल उठता है कि जानवरों को इंसानों की तरह पेट का इन्फेक्शन आसानी से क्यों नहीं होता? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

पेट का मजबूत एसिड

जानवरों के दूषित पानी को बेहतर ढंग से झेल पाने की सबसे बड़ी वजह उनके पेट की ज्यादा एसिडिटी है. कई मांसाहारी और दूसरे जानवरों के पेट के एसिड का pH लेवल 1.5 से 2.0 के बीच होता है. यह हानिकारक बैक्टीरिया को शरीर में इंफेक्शन फैलाने से पहले ही खत्म करने में काफी असरदार होता है. हालांकि इंसानों के पेट का एसिड भी एसिडिक होता है लेकिन जानवरों का पाचन तंत्र अक्सर दूषित खाने और पानी को संभालने के लिए ज्यादा बेहतर होता है.

छोटा पाचन तंत्र इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है

कुत्ते, बिल्लियों और कई दूसरे जानवरों की पाचन नली छोटी होती है. क्योंकि खाने और पानी उनके पाचन तंत्र से तेजी से गुजरते हैं इस वजह से हानिकारक सूक्ष्मजीव को अपनी संख्या बढ़ाने और इंफेक्शन फैलाने के लिए कम समय मिलता है. पाचन की यह प्रक्रिया बैक्टीरिया की वजह से पेट की गंभीर समस्या होने की संभावना को कम कर देती है.

इम्यून सिस्टम की मजबूती

जंगली और आवारा जानवर जन्म से ही गंदगी, बैक्टीरिया और परजीवी के संपर्क में रहते हैं. बार-बार संपर्क में आने से उनका इम्यूनिटी सिस्टम अपने आस-पास पाए जाने वाले कई आम रोगाणुओं के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है. इंसान जो आमतौर पर साफ सुथरा खाना खाते हैं, इन जीवों के संपर्क में कम आते हैं और इस वजह से जब भी वे इन जीवों के संपर्क में आते हैं तो उनके बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है.

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इवोल्यूशन की भूमिका

अनगिनत पीढ़ियों में मजबूत पाचन तंत्र और ज्यादा असरदार इम्यून सिस्टम वाले जानवरों के जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना ज्यादा थी. कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले जानवर अक्सर अपने जीन को आगे बढ़ाने से पहले ही मर जाते थे. यही वजह है कि आज कई प्रजातियों को पर्यावरण के रोगाणुओं को झेलने की बेहतर क्षमता विरासत में मिली है.

गंदा पानी जानवरों के लिए भी खतरनाक

एक आम गलतफहमी यह है कि गंदा पानी पीने के बाद जानवर कभी भी बीमार नहीं पड़ते. दरअसल उन्हें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, परजीवी, वायरस और पानी से होने वाली दूसरी बीमारी हो सकती हैं. गंदे पानी से गंभीर बीमारी और यहां तक कि मौत भी हो सकती है.

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