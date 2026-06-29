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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFrance Heatwave: फ्रांस में हीटवेव से 1000 लोगों की गई जान, जानें कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर?

France Heatwave: फ्रांस में हीटवेव से 1000 लोगों की गई जान, जानें कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर?

France Heatwave: फ्रांस में हीट वेव से 1000 लोगों की मौत हो गई है. आइए जानते हैं कि इंसानी शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Jun 2026 01:13 PM (IST)
France Heatwave: फ्रांस में हीट वेव से 1000 लोगों की मौत हो गई है. आइए जानते हैं कि इंसानी शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है.

France Heatwave: यूरोप भीषण गर्मी की लहर का सामना कर रहा है. फ्रांस में 24 जून से 27 जून के बीच तापमान बढ़ने की वजह से लगभग 1000 मौत दर्ज की गई हैं. इस त्रासदी ने एक बार फिर से इतनी ज्यादा गर्मी में इंसानों के जीवित रहने की सीमा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. आइए जानते हैं कि आखिर हमारा शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है.

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फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हीट वेव से जुड़ी लगभग 1000 अतिरिक्त मौतों की जानकारी दी है. अतिरिक्त मौत का मतलब है उन मौत की संख्या जो बीते सालों में इसी समय दर्ज की गई औसत संख्या से ज्यादा हैं.
फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हीट वेव से जुड़ी लगभग 1000 अतिरिक्त मौतों की जानकारी दी है. अतिरिक्त मौत का मतलब है उन मौत की संख्या जो बीते सालों में इसी समय दर्ज की गई औसत संख्या से ज्यादा हैं.
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शरीर का औसत अंदरूनी तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. जब बाहरी तापमान बढ़ता है तो शरीर अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकलने और जरूरी अंगों को सुरक्षित रूप से काम करते रहने के लिए पसीने और उसके वाष्पीकरण पर निर्भर करता है.
शरीर का औसत अंदरूनी तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. जब बाहरी तापमान बढ़ता है तो शरीर अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकलने और जरूरी अंगों को सुरक्षित रूप से काम करते रहने के लिए पसीने और उसके वाष्पीकरण पर निर्भर करता है.
Published at : 29 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Human Body HEATWAVE France Heatwave

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