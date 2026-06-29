एक्सप्लोरर
France Heatwave: फ्रांस में हीटवेव से 1000 लोगों की गई जान, जानें कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर?
France Heatwave: फ्रांस में हीट वेव से 1000 लोगों की मौत हो गई है. आइए जानते हैं कि इंसानी शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है.
France Heatwave: यूरोप भीषण गर्मी की लहर का सामना कर रहा है. फ्रांस में 24 जून से 27 जून के बीच तापमान बढ़ने की वजह से लगभग 1000 मौत दर्ज की गई हैं. इस त्रासदी ने एक बार फिर से इतनी ज्यादा गर्मी में इंसानों के जीवित रहने की सीमा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. आइए जानते हैं कि आखिर हमारा शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है.
1/6
2/6
Published at : 29 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Tags :Human Body HEATWAVE France Heatwave
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत नहीं... इन देशों के लोग सबसे ज्यादा झेल लेते हैं गर्मी, ये हैं सबसे गर्म इलाके
जनरल नॉलेज
8 Photos
बारिश के बाद मिट्टी से क्यों आती है सौंधी-सौंधी खूशबू, क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या सच में सांप खा जाता है अपने ही अंडे, अपने बच्चों को ही क्यों देता है दर्दनाक मौत?
जनरल नॉलेज
8 Photos
दादा-परदादा के जमाने वाले दो पल्लों के दरवाजे क्यों थे बेहद खास? जानिए इनका पूरा इतिहास
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे बनते हैं बादल, समुद्र से पानी कैसे सोखती हैं गर्म हवाएं? जानें मीठा पानी बरसने का प्रोसेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, बार एसोसिएशन का फैसला
इंडिया
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
Advertisement
मनोज मुकुल
Opinion