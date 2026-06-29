शरीर का औसत अंदरूनी तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है. जब बाहरी तापमान बढ़ता है तो शरीर अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकलने और जरूरी अंगों को सुरक्षित रूप से काम करते रहने के लिए पसीने और उसके वाष्पीकरण पर निर्भर करता है.