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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश

Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश

आईएमडी के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में मॉनसून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तर भारत के कई इलाकों में दस्तक देगा. गर्मी से राहत और झमाझम बारिश की उम्मीद बढ़ गई है.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों के साथ साथ छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बचे इलाकों उत्तर प्रदेश के कुछ भागों उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों और हिमाचल तथा लद्दाख के कुछ इलाकों तक पहुंच चुका है. यानी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अब बादलों का राज शुरू हो गया है.

मौसम की भाषा में एक रेखा होती है जिसे मॉनसून की उत्तरी सीमा कहते हैं. यह बताती है कि बारिश का सिस्टम अब तक कितना आगे बढ़ चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक तीस जून तक यह सीमा सूरत इंदौर सागर सीधी आजमगढ़ अयोध्या बरेली देहरादून और मंडी से होकर गुजर रही है. इस लकीर के नीचे आने वाले इलाके भीगने लगे हैं जबकि इससे आगे के हिस्सों को अब भी पहली बौछार का इंतजार है.

यह भी पढ़ें : 1 से 5 जुलाई के बीच होगी जोरदार बारिश! देरी के पीछे 2 मौसम सिस्टम एक्टिव, जानें क्या है मानसून ट्रफ

अगले दो तीन दिन बड़ी हलचल के

असली खेल अब अगले दो से तीन दिन में होने वाला है. मौसम विभाग का कहना है कि आगे बढ़ने के लिए हालात पूरी तरह अनुकूल हैं और इसी दौरान मॉनसून उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बचे इलाकों पूरे दमन और दीव उत्तराखंड हिमाचल और लद्दाख के बाकी हिस्सों पूरे जम्मू कश्मीर हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ भागों को अपनी चपेट में ले सकता है.  मतलब साफ है कि लंबे समय से गर्मी झेल रही राजधानी दिल्ली और आसपास के लोगों को जल्द ही राहत की बारिश मिल सकती है.

देरी से शुरू होने के बाद अब समय से आगे चलेगा मॉनसून

आम तौर पर मॉनसून को पूरे देश में फैलने के लिए आठ जुलाई तक का समय लगता है लेकिन इस बार इसकी चाल कुछ तेज दिख रही है. 30 जून को ही यह देहरादून मंडी और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की ओर पहुंच चुका है जो सामान्य समय से थोड़ा पहले है. ऐसे में अगर रफ्तार यही रही तो उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बारिश का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है.

क्यों खास है यह बारिश

मॉनसून का समय पर आना सिर्फ मौसम की खबर नहीं है यह करोड़ों किसानों की उम्मीदों से जुड़ा होता है. खरीफ की फसलों खासकर धान की बुवाई इसी बारिश के भरोसे चलती है. समय पर पानी मिलने से बुवाई को रफ्तार मिलती है तालाब और जलाशय भरते हैं और भूजल का स्तर भी सुधरता है.  दूसरी तरफ गर्मी और उमस से बेहाल शहरी इलाकों के लिए यह बारिश किसी राहत की सांस से कम नहीं होगी.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 30 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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