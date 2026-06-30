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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने बनाया महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा बहुत पीछे छूटे; जानकर चकरा जाएगा सिर

जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने बनाया महारिकॉर्ड, रोहित शर्मा बहुत पीछे छूटे; जानकर चकरा जाएगा सिर

Brendan Taylor: जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर का रिकॉर्ड कायम कर दिया. इस रिकॉर्ड में रोहित शर्मा बहुत पीछे छूट गए.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क, मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 30 Jun 2026 04:27 PM (IST)
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Brendan Taylor Record: जिम्बाब्वे के विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर (Brendan Taylor) ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया. इस रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बहुत पीछे रह गए. दरअसल, टेलर अब सबसे लंबे वक्त से खेल रहे सक्रिय (Active) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए.

जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हरारे में 28 जून से इकलौता टेस्ट खेला जा रहा है. मुकाबले में ब्रेंडन टेलर प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं. इस टेस्ट के साथ ही उन्होंने सबसे लंबे वक्त एक्टिव क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड कायम किया. 

अब 40 साल के टेलर का अंतर्राष्ट्रीय करियर 22 साल और 73 दिन का हो गया है. लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी जिम्बाब्वे का क्रिकेटर मौजूद है, जिसका नाम ग्रीम क्रेमर है. 39 साल के केमर का अंतर्राष्ट्रीय करियर 21 साल और 54 दिन का हो गया है. लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहीम और रोहित शर्मा नजर आते हैं. 

सबसे लंबे करियर के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक्टिव खिलाड़ी 

  • ब्रेंडन टेलर- 22 साल 73 दिन (अंतर्राष्ट्रीय करियर)
  • ग्रीम क्रेमर- 21 साल 54 दिन (अंतर्राष्ट्रीय करियर)
  • मुशफिकुर रहीम- 21 साल 37 दिन (अंतर्राष्ट्रीय करियर)
  • रोहित शर्मा- 18 साल 362 दिन (अंतर्राष्ट्रीय करियर)

ब्रेंडन टेलर का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

जिम्बाब्वे के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले ब्रेंडन टेलर ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 36 टेस्ट, 207 वनडे और 59 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 71 पारियों में उन्होंने 35.86 की औसत से 2403 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल रहे. इसमें उनका हाई स्कोर 171 रनों का रहा. 

वनडे की 205 पारियों में बैटिंग करते हुए टेलर ने 35.28 की औसत से 6704 रन स्कोर कर लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 11 शतक और 39 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 145* रनों का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 57 पारियों में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ने 24.32 की औसत और 122.33 के स्ट्राइक रेट से 1216 रन बना लिए हैं. फॉर्मेट में उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 123 रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: पुर्तगाल के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का ये क्रिकेटर, कब और किस मैच से होगी दूसरे करियर की शुरुआत?

Published at : 30 Jun 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Zimbabwe Brendan Taylor Rohit SHarma
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