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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना आमने-सामने, क्या Indian Army के खिलाफ भी FIR दर्ज कर सकती है पुलिस?

जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना आमने-सामने, क्या Indian Army के खिलाफ भी FIR दर्ज कर सकती है पुलिस?

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में वाहन जब्ती को लेकर सेना और पुलिस आमने-सामने आ गए. इसमें पुलिस ने सेना की शिकायत दर्ज करा दी है. चलिए जानें कि क्या पुलिस आर्मी पर एफआईआर कर सकती है कि नहीं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Jun 2026 03:46 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से सेना और स्थानीय पुलिस के बीच हुई एक झड़प ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है. दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने पुलिस की मदद से सेना के एक अधिकारी की सरकारी टोयोटा हाईलेक्स एसयूवी को जब्त कर लिया. इसके बाद बुधवार को यह गतिरोध इतना बढ़ गया कि पुलिस और आर्मी के जवान आमने-सामने आ गए. हालात बिगड़ते देख स्थानीय पुलिस ने सेना के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. इस घटना ने एक बड़ा सवाल यह खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस भारतीय सेना के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है.

क्या आर्मी के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है पुलिस?

भारतीय कानून के अनुसार, अगर सेना का कोई जवान या अधिकारी गंभीर अपराध करता है, तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पूरी तरह कानूनी रूप से बाध्य है. देश का संविधान किसी भी नागरिक या लोक सेवक को कानून से ऊपर नहीं रखता है. कोई भी पीड़ित शख्स सेना के किसी भी कर्मचारी के गलत व्यवहार या आपराधिक कृत्य के खिलाफ नजदीकी थाने में जाकर शिकायत कर सकता है. पुलिस इस शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास शुरुआती जांच करने का अधिकार होता है.

ऑन-ड्यूटी जवान की गिरफ्तारी पर रोक

भले ही पुलिस सैन्यकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन उन्हें सीधे गिरफ्तार करने की ताकत पुलिस के पास नहीं होती है. भारतीय कानून के तहत, अगर कोई सैन्य अधिकारी या जवान अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात है, तो उसे किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. ड्यूटी के दौरान किए गए फैसलों को कानूनी संरक्षण मिला होता है, ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा न आए. इसलिए पुलिस केस दर्ज करने के बाद भी सीधे आर्मी पर हाथ नहीं डाल सकती है.

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संगीन जुर्म में तुरंत कार्रवाई

अगर किसी सैन्यकर्मी पर हत्या, बलात्कार या अपहरण जैसे बेहद गंभीर और गैर-सैन्य अपराधों के आरोप लगते हैं, तो कानूनी नियम बदल जाते हैं. ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस को आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार है. हालांकि इस स्थिति में भी पुलिस के लिए एक बेहद जरूरी नियम का पालन करना अनिवार्य होता है. पुलिस को गिरफ्तारी के तुरंत बाद संबंधित यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर या निकटतम सैन्य अधिकारियों को लिखित में इसकी सूचना देनी होती है, ताकि सेना को अपने जवानों की स्थिति की जानकारी रहे.

सेना की अपनी अदालत के जरिए कार्रवाई

जांच पूरी होने के बाद अगर मामला सेना के आंतरिक अधिकार क्षेत्र या ड्यूटी से जुड़ा पाया जाता है, तो आरोपी सैन्यकर्मी को सेना के हवाले कर दिया जाता है. ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट की जगह आर्मी एक्ट के तहत सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल के जरिए कार्रवाई की जाती है. सेना की अपनी न्याय प्रणाली बेहद सख्त और तेज होती है, जहां दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Indian Army Jammu Kashmir Police FIR Against Indian Army
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