जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से सेना और स्थानीय पुलिस के बीच हुई एक झड़प ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है. दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने पुलिस की मदद से सेना के एक अधिकारी की सरकारी टोयोटा हाईलेक्स एसयूवी को जब्त कर लिया. इसके बाद बुधवार को यह गतिरोध इतना बढ़ गया कि पुलिस और आर्मी के जवान आमने-सामने आ गए. हालात बिगड़ते देख स्थानीय पुलिस ने सेना के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. इस घटना ने एक बड़ा सवाल यह खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस भारतीय सेना के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है.

क्या आर्मी के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है पुलिस?

भारतीय कानून के अनुसार, अगर सेना का कोई जवान या अधिकारी गंभीर अपराध करता है, तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पूरी तरह कानूनी रूप से बाध्य है. देश का संविधान किसी भी नागरिक या लोक सेवक को कानून से ऊपर नहीं रखता है. कोई भी पीड़ित शख्स सेना के किसी भी कर्मचारी के गलत व्यवहार या आपराधिक कृत्य के खिलाफ नजदीकी थाने में जाकर शिकायत कर सकता है. पुलिस इस शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास शुरुआती जांच करने का अधिकार होता है.

ऑन-ड्यूटी जवान की गिरफ्तारी पर रोक

भले ही पुलिस सैन्यकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन उन्हें सीधे गिरफ्तार करने की ताकत पुलिस के पास नहीं होती है. भारतीय कानून के तहत, अगर कोई सैन्य अधिकारी या जवान अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात है, तो उसे किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. ड्यूटी के दौरान किए गए फैसलों को कानूनी संरक्षण मिला होता है, ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा न आए. इसलिए पुलिस केस दर्ज करने के बाद भी सीधे आर्मी पर हाथ नहीं डाल सकती है.

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संगीन जुर्म में तुरंत कार्रवाई

अगर किसी सैन्यकर्मी पर हत्या, बलात्कार या अपहरण जैसे बेहद गंभीर और गैर-सैन्य अपराधों के आरोप लगते हैं, तो कानूनी नियम बदल जाते हैं. ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस को आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार है. हालांकि इस स्थिति में भी पुलिस के लिए एक बेहद जरूरी नियम का पालन करना अनिवार्य होता है. पुलिस को गिरफ्तारी के तुरंत बाद संबंधित यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर या निकटतम सैन्य अधिकारियों को लिखित में इसकी सूचना देनी होती है, ताकि सेना को अपने जवानों की स्थिति की जानकारी रहे.

सेना की अपनी अदालत के जरिए कार्रवाई

जांच पूरी होने के बाद अगर मामला सेना के आंतरिक अधिकार क्षेत्र या ड्यूटी से जुड़ा पाया जाता है, तो आरोपी सैन्यकर्मी को सेना के हवाले कर दिया जाता है. ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट की जगह आर्मी एक्ट के तहत सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल के जरिए कार्रवाई की जाती है. सेना की अपनी न्याय प्रणाली बेहद सख्त और तेज होती है, जहां दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है.

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