मलबे के भीतर भी कैसे 15-20 दिन जिंदा बच जाते हैं लोग, किस तरह काम करता है 'रूल ऑफ थ्री'?

Earthquake Rubble Survival Rule: हाल ही में वेनेजुएला में 7.2 और फिर 7.5 तीव्रता के दो खतरनाक भूकंप एक के बाद एक आए थे. इस भूकंप ने पल भर में सैकड़ों इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया. इस भीषण आपदा के बाद मलबे के ढेर से इंसानी जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं. ऐसे दिल दहला देने वाले हादसों के बीच यह सवाल हर किसी के मन में उठता है कि कंक्रीट के इस भारी मलबे के नीचे बिना खाए-पिए कोई इंसान आखिर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, चलिए जानें कि इसके पीछे रूल ऑफ थ्री कैसे काम करता है.

आपदा से बचाव के लिए क्या हैं नियम?

भूकंप के तेज झटके महसूस होते ही खुद को सुरक्षित रखना सबसे पहली प्राथमिकता होती है. विशेषज्ञों की मानें को मलबे के नीचे सुरक्षित बचने के लिए संभावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपदा के वक्त आपने बचने का कौन सा तरीका अपनाया है. इसके लिए ड्रॉप, कवर और होल्ड का नियम सबसे सटीक माना जाता है. इसका मतलब है कि भूकंप के झटके महसूस होते ही तुरंत घुटनों के बल नीचे बैठ जाएं, किसी मजबूत मेज का पलंग के नीचे खुद को कवर करें और उसे मजबूती से पकड़कर रखें. यह छोटी सी समझदारी मलबे के नीचे सुरक्षा कवच या एयर पॉकेट बना देती है, जो कि भारी कंक्रीट को आपके ऊपर गिरने से रोकता है.

रूल ऑफ थ्री का विज्ञान क्या कहता है?

एक्सपर्ट्स की मानें तो ऐसे संकट के वक्त इंसान की जिंदगी रूल ऑफ थ्री के इर्द-गिर्द घूमती है. इस वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार एक समान्य इंसान हवा के बिना सिर्फ तीन मिनट, पानी के बिना करीब तीन दिन और खाने के बिना तीन हफ्ते तक रह सकता है. मलबे में फंसे लोगों के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन का संकट होता है. अगर इसके बीच में लोगों के लिए हवा आने-जाने का कोई छोटा सा भी रास्ता या एयर पॉकेट मौजूद है, तो इंसान के जिंदा रहने की पहली शर्त पूरी हो जाती है.

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पानी की कमी और डिहाइड्रेशन

हवा के बाद इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. सामान्य दिनों में एक वयस्क इंसान पसीने, सांस और यूरिन के जरिए रोजाना करीब 1.2 लीटर पानी बाहर निकाल देता है. मलबे के नीचे फंसे होने पर जब शरीर से आठ लीटर या फिर उससे ज्याा पानी खत्म हो जाता है, तो इंसान गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगता है. पानी न मिलने पर किडनी काम करना बंद कर सकती है. हालांकि अगर मलबे के अंदर नमी रहे और थोड़ा-थोड़ा पानी भी मिलता रहे तो इंसान कई दिनों तक मौत को मात दे सकता है.

मलबे के अंदर चोट लगे होने की संभावना

मलबे के नीचे दबे रहने से बचने की उम्मीद इस बात से भी तय होती है कि उस शख्स को अंदरूनी या बाहरी तौर पर कितनी चोटें लगी हैं. अगर किसी इंसान के सिर, रीढ़ की हड्डी या छाती में गंभीर चोट होती है तो उसके बचने की संभावना कम होती जाती है. शरीर ले लगातार खून बहने या किसी भारी स्लैब के नीचे किसी अंग के दबने से क्रैश सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि अंदरूनी अंग फेल होने लगते हैं. ऐसी स्थिति में अगर 24 घंटे के अंदर सही इलाज ने मिले तो गंभीर चोट वाले व्यक्ति की तुलना में उसकी जान जाने का जोखिम ज्यादा होता है.

मौसम और तापमान का कितना होता है असर?

मलबे के अंदर शरीर का तापमान और बाहरी जलवायु भी इंसानी सांसों की मियाद तय करती है. एक सामान्य इंसान का शरीर 21 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है. लेकिन अगर बाहर की तरफ कड़ाके की ठंड हो तो मलबे के नीचे फंसे इंसान का शरीर धीरे-धीरे ठंडा पड़ने लगता है और वह हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है. इसके विपरीत भीषण गर्मियों में मलबे के अंदर उमस और गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे शरीर का पानी पसीने के रूप में बाहर निकलने लगता है और डिहाइड्रेशन खतरनाक तरीके से होता है, जिससे इंसान दम तोड़ देता है.

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