सरसों के तेल से खाना क्यों नहीं बनाते अमेरिका के लोग, यहां खाने में सबसे ज्यादा कौन सा तेल यूज होता है?

इस रिसर्च में पाया गया कि सरसों तेल में बहुत अधिक मात्रा में इरुसिक एसिड होने की वजह से दिल की मांसपेशियों में चर्बी जमा होने लगती थी, जिसे मायोकार्डियल लिपिडोसिस कहा जाता है. इसी रिसर्च को आधार बनाकर अमेरिका ने इसे इंसानी सेहत के लिए हानिकारक मानकर खाने पर प्रतिबंध लगा दिया.