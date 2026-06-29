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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसरसों के तेल से खाना क्यों नहीं बनाते अमेरिका के लोग, यहां खाने में सबसे ज्यादा कौन सा तेल यूज होता है?

सरसों के तेल से खाना क्यों नहीं बनाते अमेरिका के लोग, यहां खाने में सबसे ज्यादा कौन सा तेल यूज होता है?

भारत में खाना पकाने के लिए सरसों का तेल बेस्ट माना जाता है. हम सदियों से इसका इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अमेरिका में इसे खाना बैन है. चलिए जानें कि फिर वहां कौन सा तेल इस्तेमाल होता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 29 Jun 2026 02:38 PM (IST)
भारत में खाना पकाने के लिए सरसों का तेल बेस्ट माना जाता है. हम सदियों से इसका इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अमेरिका में इसे खाना बैन है. चलिए जानें कि फिर वहां कौन सा तेल इस्तेमाल होता है.

भारतीय घरों में खाने की कल्पना बिना सरसों के तेल के नहीं की जा सकती है. कड़ाही में कड़कता सरसों का तेल और उसकी तीखी खुशबू ही तो हमारे इंडियन खाने की जान है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में सरसों के तेल से खाना पकाने पर बैन लगा है. वहां पर सुपरमार्केट में सरसों के तेल की बोतल मिलती तो है, लेकिन उस पर साफ तौर पर लिखा होता है- सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए. लेकिन भारत में जिस तेल से बना खाना लोग चटखारे लेकर खाते हैं, आखिर अमेरिका में वह बैन क्यों है? आइए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानते हैं.

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अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 1970 के दशक में ही वहां के खाने से सरसों के तेल को बाहर कर दिया था. इसके पीछे की मुख्य वजह थी, इस तेल में पाया जाने वाला इरुसिक एसिड. दरअसल उस दौर में चूहों पर कुछ रिसर्च की गई थी.
अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 1970 के दशक में ही वहां के खाने से सरसों के तेल को बाहर कर दिया था. इसके पीछे की मुख्य वजह थी, इस तेल में पाया जाने वाला इरुसिक एसिड. दरअसल उस दौर में चूहों पर कुछ रिसर्च की गई थी.
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इस रिसर्च में पाया गया कि सरसों तेल में बहुत अधिक मात्रा में इरुसिक एसिड होने की वजह से दिल की मांसपेशियों में चर्बी जमा होने लगती थी, जिसे मायोकार्डियल लिपिडोसिस कहा जाता है. इसी रिसर्च को आधार बनाकर अमेरिका ने इसे इंसानी सेहत के लिए हानिकारक मानकर खाने पर प्रतिबंध लगा दिया.
इस रिसर्च में पाया गया कि सरसों तेल में बहुत अधिक मात्रा में इरुसिक एसिड होने की वजह से दिल की मांसपेशियों में चर्बी जमा होने लगती थी, जिसे मायोकार्डियल लिपिडोसिस कहा जाता है. इसी रिसर्च को आधार बनाकर अमेरिका ने इसे इंसानी सेहत के लिए हानिकारक मानकर खाने पर प्रतिबंध लगा दिया.
Published at : 29 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Mustard Oil Canola Oil Cooking Oil In America

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