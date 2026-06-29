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सरसों के तेल से खाना क्यों नहीं बनाते अमेरिका के लोग, यहां खाने में सबसे ज्यादा कौन सा तेल यूज होता है?
भारत में खाना पकाने के लिए सरसों का तेल बेस्ट माना जाता है. हम सदियों से इसका इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अमेरिका में इसे खाना बैन है. चलिए जानें कि फिर वहां कौन सा तेल इस्तेमाल होता है.
भारतीय घरों में खाने की कल्पना बिना सरसों के तेल के नहीं की जा सकती है. कड़ाही में कड़कता सरसों का तेल और उसकी तीखी खुशबू ही तो हमारे इंडियन खाने की जान है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में सरसों के तेल से खाना पकाने पर बैन लगा है. वहां पर सुपरमार्केट में सरसों के तेल की बोतल मिलती तो है, लेकिन उस पर साफ तौर पर लिखा होता है- सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए. लेकिन भारत में जिस तेल से बना खाना लोग चटखारे लेकर खाते हैं, आखिर अमेरिका में वह बैन क्यों है? आइए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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