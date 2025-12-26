न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फिशन नाम की प्रक्रिया से बनती है. एक रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 के एटम पर न्यूट्रॉन से हमला किया जाता है. इससे वे टूट जाते हैं. इसके टूटने से काफी कम मात्रा के फ्यूल से काफी ज्यादा गर्मी निकलती है. कोयल या फिर गैस की तरह न्यूक्लियर फ्यूल जलता नहीं है.