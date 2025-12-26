हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nuclear Energy: कैसे काम करती है न्यूक्लियर एनर्जी, इसे बनाने में पीछे क्यों है भारत?

Nuclear Energy: भारत न्यूक्लियर कैपेबल देश होने के बावजूद न्यूक्लियर एनर्जी का काफी कम इस्तेमाल करता है. आइए जानते हैं कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी काम कैसे करती है और भारत इसमें पीछे क्यों है.

26 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Nuclear Energy: न्यूक्लियर एनर्जी को अक्सर बिजली का सबसे शक्तिशाली लेकिन गलत समझा जाने वाला सोर्स बताया जाता है. आपको बता दें कि फ्रांस जैसे देश अपनी ज्यादातर बिजली न्यूक्लियर प्लांट से ही बनाते हैं. वहीं भारत एक न्यूक्लियर कैपेबल देश होने के बावजूद भी अभी भी इस सोर्स से सिर्फ दो से तीन प्रतिशत बिजली ही बनाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फिशन नाम की प्रक्रिया से बनती है. एक रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 के एटम पर न्यूट्रॉन से हमला किया जाता है. इससे वे टूट जाते हैं. इसके टूटने से काफी कम मात्रा के फ्यूल से काफी ज्यादा गर्मी निकलती है. कोयल या फिर गैस की तरह न्यूक्लियर फ्यूल जलता नहीं है.
फिशन के दौरान निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल पानी उबालने के लिए किया जाता है. इससे काफी हाई प्रेशर बाप बनती है. यह भाप बड़े टर्बाइन को घूमाती है. यह टर्बाइन जनरेटर से जुड़े होते हैं जो मैकेनिक मोशन को बिजली में बदलते हैं.
