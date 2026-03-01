हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल

पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल

कुछ लोग तुरंत आगे बढ़कर शख्स को खींचने की कोशिश करते हैं. वीडियो में अफरा-तफरी साफ नजर आती है. शेर अपने पंजों से टांग को जकड़े रखता है और बीच-बीच में झटके भी देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Mar 2026 09:18 PM (IST)
Preferred Sources

लोहे की सलाखों के उस पार खामोश बैठा शिकारी और इस पार बेखबर इंसान. कुछ सेकंड की लापरवाही और फिर अचानक ऐसा हमला कि आसपास खड़े लोगों की चीखें निकल गईं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. पिंजरे के पास से गुजर रहे एक शख्स की टांग को शेर ने अपने खंजर जैसे पंजों में जकड़ लिया. सलाखों के बीच से निकला वह घातक वार इतना तेज था कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या. कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मौत ने लोहे की सलाखों के बीच से हाथ बढ़ा दिया हो.

पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स को शेर ने पकड़ा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति शेर के पिंजरे के बेहद करीब से गुजरता है. वह शायद जानवर को करीब से देखने या छूने की कोशिश कर रहा था. तभी अचानक शेर हरकत में आता है. पल भर में वह अपने आगे के पंजे सलाखों के बीच से बाहर निकालता है और शख्स की टांग को पकड़ लेता है. शेर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है. आसपास मौजूद लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rejina Rasheed (@rejina_rasheedkl02)

बड़ी मुश्किल से बची जान

कुछ लोग तुरंत आगे बढ़कर शख्स को खींचने की कोशिश करते हैं. वीडियो में अफरा-तफरी साफ नजर आती है. शेर अपने पंजों से टांग को जकड़े रखता है और बीच-बीच में झटके भी देता है. उस क्षण वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती है. कुछ सेकंड का यह खौफनाक मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा प्रतीत होता है. इसके बाद जैसे तैसे शख्स को शेर के पंजों से छुड़वाया जाता है और तब जाकर लोगों की जान में जान आती है.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, आज शेर मूड में नहीं था

वीडियो को rejina_rasheedkl02 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जानवरों के पास से गुजरना घातक हो सकता है. एक और यूजर ने लिखा...भाई की किस्मत अच्छी थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....जान बची तो लाखों पाए. शेर आज मूड में नहीं था.

यह भी पढ़ें: वाह क्या नसीब है... दुल्हन को लेकर सीधे दारू के ठेके पर पहुंचा दूल्हा, वीडियो वायरल

Published at : 01 Mar 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल
पिंजरे के पास से गुजर रहे शख्स की शेर ने पकड़ी टांगे, खंजर जैसे पंजों में फंसी जान देख निकली लोगों की चीखें, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
31,000 किलो की गोल्ड गुजिया ने मचाया तहलका, होली 2026 पर लग्जरी मिठाइयों का ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल
31,000 किलो की गोल्ड गुजिया ने मचाया तहलका, होली 2026 पर लग्जरी मिठाइयों का ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल
ट्रेंडिंग
Video: जब दरिंदे ने किया दरिंदे पर हमला, नदी किनारे मौत ने मारे दहाड़े, वीडियो देख सहम जाएगी रूह
जब दरिंदे ने किया दरिंदे पर हमला, नदी किनारे मौत ने मारे दहाड़े, वीडियो देख सहम जाएगी रूह
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
बिहार
Nalanda News: होली मिलन समारोह में बवाल, 100 राउंड फायरिंग, भोजपुरी गायक रौशन रोही समेत कई हिरासत में
नालंदा: होली मिलन समारोह में बवाल, 100 राउंड फायरिंग, भोजपुरी गायक रौशन रोही समेत कई हिरासत में
क्रिकेट
IND vs WI: टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब ईरान में फेल हुआ चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, इजरायल और अमेरिका की मिसाइलों ने कर दिया तबाह
PAK के बाद अब ईरान में फेल हुआ चीनी डिफेंस सिस्टम, इजरायल-US की मिसाइलों ने कर दिया तबाह
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री मोहसिन नकवी को धक्के मारकर भगाया
खामेनेई की हत्या के बाद PAK में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मार भगाया
ट्रेंडिंग
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
हेल्थ
Bloating Vs Acidity: एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget