खामेनेई की हत्या के बाद PAK में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मार भगाया

खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री मोहसिन नकवी को धक्के मारकर भगाया

ईरान पर हुए इजरायल और अमेरिका के हमले और अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में लोग भड़े हुए हैं. विरोध प्रदर्शन करने वालों को समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मारकर भगा दिया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 01 Mar 2026 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और इजरायल के ईरान पर अटैक और अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन की आग पाकिस्तान तक जा पहुंची है. पाकिस्तान में शिया समुदाय के प्रदर्शन  राजधानी इस्लामाबाद में भी जारी हैं. 1 मार्च दोपहर 1 बजे से शिया समुदाय के हजारों प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन करने की मांग को लेकर रेड जोन में अमेरिकी दूतावास से महज 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए. जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण संग्राम हुआ. 

पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का पथराव

हालत इतने बिगड़ गए कि जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियों और पुलिसकर्मियों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया. पथराव होता देख इस्लामाबाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, लेकिन इसका भी कोई खास असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं हुआ और दोपहर 4 बजे फिर शिया प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास तक जाने की जिद करते हुए रेड जोन में दाखिल हो गए. 

मोहसिन नकवी को प्रदर्शनकारियों ने भगाया

हालात बिगड़ता देख इस्लामाबाद पुलिस ने धारा 144 लगा दी और खुद पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचें, लेकिन मोहसिन नकवी को धक्के मार कर प्रदर्शनकारियों ने भगा दिया. इसके बाद फिर शाम 5 बजे प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो इस्लामाबाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की जिसमें 11 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है. 

प्रदर्शनकारियों ने जलाईं पुलिस की गाड़ियां


इस घटना के बाद प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की पोस्ट, गाड़ियां समेत जो मिला उसे जलना शुरू कर दिया. अभी भी तकरीबन 2 हजार से ज्यादा शिया प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में डेरा जमाए बैठे हैं और अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने की जिद कर रहे हैं.

खामनेई की मौत के बाद बवाल

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इजरायल और अमेरिकी अटैक में मौत के बाद ईरान समेत कई देशों में गम और गुस्से का माहौल है. पाकिस्तान में भी अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. विरोध के स्वर राजधानी इस्लामाबाद में भी देखने को मिल रहे हैं. जहां प्रदर्शनकारी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आए. 

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 08:22 PM (IST)
