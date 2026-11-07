Diwali 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में त्योहारों के सीजन के साथ ही प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. दिल्ली में बढ़ते AQI को देखते हुए ग्रैप का तीसरा चरण GRAP-3 लागू हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बहस छिड़ गई है. बहुत से लोग पटाखों को त्योहार का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, तो वहीं पर्यावरण को लेकर चिंतित लोग सवाल उठाते हैं कि दिवाली का असली मतलब तो दीप जलाकर भगवान श्रीराम का स्वागत करना है, फिर इसमें पटाखों का यह जहरीला धुआं कहां से आ गया.

ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि पटाखे शुरुआत से हमारी दिवाली का हिस्सा नहीं थे. ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर नजर डालें तो आतिशबाजी और पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका कनेक्शन भारत से पहले दूसरे देश से जुड़ा हुआ है.

चीन में हुआ था पटाखों का आविष्कार

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, आतिशबाजी या पटाखों की खोज भारत में नहीं, बल्कि चीन में हुई थी. करीब 2000 साल पहले चीन में लोग बांस के खोखले टुकड़ों को आग में डालते थे, जिससे वे तेज आवाज के साथ फट जाते थे. वहां मान्यता थी कि इस तेज आवाज से बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं.

इसके बाद 9वीं सदी के आसपास चीनी रसायनविदों ने शोरा, गंधक और कोयले को मिलाकर बारूद की खोज की. इसी बारूद को कागज की नलियों में भरकर जलाने से आधुनिक पटाखों का विकास हुआ. चीन में धार्मिक और शाही आयोजनों में इसका इस्तेमाल होने लगा और फिर व्यापार के रास्तों से यह तकनीक दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंची.

भारत में 15वीं सदी से मिले प्रमाण और मुगलों का जलवा

इतिहासकारों के अनुसार, भारत में आतिशबाजी के प्रमाण 15वीं सदी से मिलते हैं. 1443 में विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आए राजदूत अब्दुर रज्जाक और 1518 में पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा ने यहां आतिशबाजी का जिक्र किया था.

आगे चलकर मुगल काल में यह शान-ओ-शौकत का प्रतीक बनी. 1633 में दारा शिकोह की शादी और 1609 में बीजापुर के सुल्तान द्वारा बड़ी रकम खर्च करने के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं. संस्कृत ग्रंथ कौतुकचिंतामणि में भी इसके मिश्रण का उल्लेख है.

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18वीं सदी में पेशवा काल से जुड़ी दिवाली और पटाखे

भारत में आतिशबाजी का दिवाली से सीधा जुड़ाव 18वीं सदी के मध्य में पेशवा काल के दौरान हुआ. राजस्थान के कोटा में लंकापटाखा नामक बड़े प्रदर्शन को देखकर मराठा पेशवा सवाई माधवराव ने पुणे में इसकी शुरुआत की, जिसके बाद यह आम जनता तक पहुंचा. 19वीं सदी में कोलकाता और तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्रियां खुलने से यह हर घर का हिस्सा बन गया.

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