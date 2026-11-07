ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDiwali 2026: दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे

Diwali 2026: दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे

Diwali 2026: दिवाली पर आतिशबाजी का इतिहास सदियों पुराना नहीं, चीन में हुए आविष्कार के बाद 15वीं सदी में भारत पहुंचे थे पटाखे, 18वीं सदी के पेशवा काल में जाकर जुड़ा इनका नाता

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Nov 2026 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में त्योहारों के सीजन के साथ ही प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. दिल्ली में बढ़ते AQI को देखते हुए ग्रैप का तीसरा चरण GRAP-3 लागू हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बहस छिड़ गई है. बहुत से लोग पटाखों को त्योहार का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, तो वहीं पर्यावरण को लेकर चिंतित लोग सवाल उठाते हैं कि दिवाली का असली मतलब तो दीप जलाकर भगवान श्रीराम का स्वागत करना है, फिर इसमें पटाखों का यह जहरीला धुआं कहां से आ गया.

ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि पटाखे शुरुआत से हमारी दिवाली का हिस्सा नहीं थे. ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर नजर डालें तो आतिशबाजी और पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका कनेक्शन भारत से पहले दूसरे देश से जुड़ा हुआ है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Smog vs Fog: स्मॉग है या फॉग, दिल्ली की खराब होती हवा के बीच जानें अंतर
स्मॉग है या फॉग, दिल्ली की खराब होती हवा के बीच जानें अंतर
जनरल नॉलेज
Drug Trafficking Punishment: एयरपोर्ट पर गांजे के साथ पकड़े गए तो कितनी होगी सजा, किन धाराओं में जाना होगा जेल
एयरपोर्ट पर गांजे के साथ पकड़े गए तो कितनी होगी सजा, किन धाराओं में जाना होगा जेल
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: मुस्लिम देशों में कैसे मनाई जाती है दिवाली, कहां-क्या है रिवाज?
मुस्लिम देशों में कैसे मनाई जाती है दिवाली, कहां-क्या है रिवाज?
जनरल नॉलेज
Delhi Air Pollution: GRAP-3 के बाद GRAP-4 लेकिन उसके बाद क्या, जहरीली हवा के लिए क्या नियम?
GRAP-3 के बाद GRAP-4 लेकिन उसके बाद क्या, जहरीली हवा के लिए क्या नियम?

चीन में हुआ था पटाखों का आविष्कार

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, आतिशबाजी या पटाखों की खोज भारत में नहीं, बल्कि चीन में हुई थी. करीब 2000 साल पहले चीन में लोग बांस के खोखले टुकड़ों को आग में डालते थे, जिससे वे तेज आवाज के साथ फट जाते थे. वहां मान्यता थी कि इस तेज आवाज से बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं.

इसके बाद 9वीं सदी के आसपास चीनी रसायनविदों ने शोरा, गंधक और कोयले को मिलाकर बारूद की खोज की. इसी बारूद को कागज की नलियों में भरकर जलाने से आधुनिक पटाखों का विकास हुआ. चीन में धार्मिक और शाही आयोजनों में इसका इस्तेमाल होने लगा और फिर व्यापार के रास्तों से यह तकनीक दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंची.

भारत में 15वीं सदी से मिले प्रमाण और मुगलों का जलवा

इतिहासकारों के अनुसार, भारत में आतिशबाजी के प्रमाण 15वीं सदी से मिलते हैं. 1443 में विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आए राजदूत अब्दुर रज्जाक और 1518 में पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा ने यहां आतिशबाजी का जिक्र किया था.

आगे चलकर मुगल काल में यह शान-ओ-शौकत का प्रतीक बनी. 1633 में दारा शिकोह की शादी और 1609 में बीजापुर के सुल्तान द्वारा बड़ी रकम खर्च करने के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं. संस्कृत ग्रंथ कौतुकचिंतामणि में भी इसके मिश्रण का उल्लेख है.

यह भी पढ़ें: Diwali 2026: देश के अलग-अलग राज्यों में कैसे मनाते हैं दिवाली? जानें अयोध्या-वाराणसी और कोलकाता की परंपराएं

18वीं सदी में पेशवा काल से जुड़ी दिवाली और पटाखे

भारत में आतिशबाजी का दिवाली से सीधा जुड़ाव 18वीं सदी के मध्य में पेशवा काल के दौरान हुआ. राजस्थान के कोटा में लंकापटाखा नामक बड़े प्रदर्शन को देखकर मराठा पेशवा सवाई माधवराव ने पुणे में इसकी शुरुआत की, जिसके बाद यह आम जनता तक पहुंचा. 19वीं सदी में कोलकाता और तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्रियां खुलने से यह हर घर का हिस्सा बन गया.

यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: GRAP-3 के बाद GRAP-4 लेकिन उसके बाद क्या, जहरीली हवा के लिए क्या नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
ABPLIVE GK NEWS Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Smog vs Fog: स्मॉग है या फॉग, दिल्ली की खराब होती हवा के बीच जानें अंतर
स्मॉग है या फॉग, दिल्ली की खराब होती हवा के बीच जानें अंतर
जनरल नॉलेज
Drug Trafficking Punishment: एयरपोर्ट पर गांजे के साथ पकड़े गए तो कितनी होगी सजा, किन धाराओं में जाना होगा जेल
एयरपोर्ट पर गांजे के साथ पकड़े गए तो कितनी होगी सजा, किन धाराओं में जाना होगा जेल
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: मुस्लिम देशों में कैसे मनाई जाती है दिवाली, कहां-क्या है रिवाज?
मुस्लिम देशों में कैसे मनाई जाती है दिवाली, कहां-क्या है रिवाज?
जनरल नॉलेज
Delhi Air Pollution: GRAP-3 के बाद GRAP-4 लेकिन उसके बाद क्या, जहरीली हवा के लिए क्या नियम?
GRAP-3 के बाद GRAP-4 लेकिन उसके बाद क्या, जहरीली हवा के लिए क्या नियम?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे
अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास
7 साल से न्यूजीलैंड को कोई नहीं हरा पाया, तीसरे वनडे में टीम इंडिया रचेगी इतिहास
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
शिक्षा
J&K Bank Recruitment 2026: जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget