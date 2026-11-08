Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, नेतृत्व परिवर्तन देखा।

Lal Krishna Advani Birthday: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है. उन्हें अक्सर भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में बताया जाता है. 1927 में कराची में जन्मे लालकृष्ण आडवाणी ने विभाजन, आपातकाल, भाजपा का उदय और पार्टी के नेतृत्व की नई पीढ़ी में बदलाव को देखा. 1984 में महज दो लोकसभा सीटों पर सिमट गई भाजपा बाद में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी. उनके करियर ने भारतीय राजनीति को आकार दिया.

विभाजन और दिल्ली प्रवास

आडवाणी 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए. 1947 में विभाजन ने उनके परिवार को कराची छोड़कर मुंबई आने के लिए मजबूर कर दिया. विस्थापन के अनुभव ने उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया‌ और राष्ट्रवाद और राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया.

1947 में आडवाणी ने राजस्थान में अपनी संघ की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और दिल्ली चले आए. वहां उनका जुड़ाव अटल बिहारी वाजपेयी और दीन दयाल उपाध्याय से हो गया. वाजपेयी के साथ उनकी साझेदारी देश में सबसे स्थायी राजनीतिक रिश्तों में से एक बन गई. दोनों नेताओं ने दशकों तक दक्षिणपंथी राजनीति का मार्गदर्शन किया.





आपातकाल, जनता सरकार और भाजपा का गठन

जब 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल शुरू हुआ तो आडवाणी को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया. विपक्षी नेताओं के साथ जेल में बिताए गए उनके वक्त ने विपक्षी एकता के प्रयास में योगदान दिया. आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और आडवाणी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने.

जनता पार्टी के अंदर आंतरिक विवाद, जिसमें दोहरी सदस्यता का विवाद भी शामिल था की वजह से पूर्व जनसंघ गुट अलग हो गए. भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी. इसके संस्थापक सदस्यों में आडवाणी भी थे. इसके निर्माण ने कांग्रेस के लिए एक विकल्प स्थापित किया और देश की उभरती दो पक्षीय राजनीतिक प्रतियोगिता को आकार देने में मदद की.





भाजपा नेतृत्व और राम रथ यात्रा

1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा सिर्फ दो सीटें जीतने के बाद आडवाणी ने 1986 में पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला. वे पार्टी को गांधीवादी समाजवाद से दूर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फिर हिंदुत्व की तरफ ले गए. 1989 के चुनाव में भाजपा की संसदीय सीटें बढ़कर 85 हो गई थी.

25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने गुजरात की सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक 10000 किलोमीटर की राम रथ यात्रा शुरू की. यह यात्रा भारतीय राजनीति में एक बड़ा क्षण बन गई और भाजपा को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आई. लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन आंदोलन ने पहले ही एक बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक लामबंदी पैदा कर दी थी.

वाजपेई की उम्मीदवारी और उप प्रधानमंत्री पद

मुंबई में भाजपा के 1995 के राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी लोकप्रियता और स्थिति के बावजूद 1996 के चुनाव के लिए पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वाजपेई का नाम लेकर आडवाणी के पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया. कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में आडवाणी की छवि ने संभावित सहयोगियों को झिझकने पर मजबूर कर दिया था. वाजपेयी की ज्यादा उदारवादी छवि पेश करने से गठबंधन के लिए जगह बनाने में मदद मिली. इसी के साथ 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के गठन में योगदान मिला. 29 जून 2002 को वाजपेई सरकार में तत्कालीन गृहमंत्री आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने.

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जिन्ना विवाद और नेतृत्व परिवर्तन

जून 2005 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान आडवाणी ने कराची में मुहम्मद अली जिन्ना की समाधि का दौरा किया. इसी के साथ जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया. इस टिप्पणी से आरएसएस और भाजपा के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश फैल गया. अपनी पार्टी और उसके वैचारिक माता-पिता के विरोध का सामना करते हुए आडवाणी ने भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया.क्ष

2013 में गोवा में एक बैठक में नरेंद्र मोदी को भाजपा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. इस फैसले से नाराज होकर आडवाणी ने पार्टी में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया लेकिन बाद में मनाने के बाद इस्तीफा वापस ले लिया.

2014 के बाद उन्हें भाजपा के मार्गदर्शक मंडल, या सलाहकार निकाय में रखा गया. किसने आडवाणी वाजपेई युग से मोदी शाह युग की तरफ बदलाव को चिन्हित किया.

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