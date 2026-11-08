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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई

दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई

दीपावली पर CM योगी आदित्यनाथ, मायावती और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देश-प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. नेताओं ने सुख, शांति, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव की कामना की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 09:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने दीपावली के पावन पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. तीनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लोगों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. नेताओं के संदेशों में दीपावली के धार्मिक महत्व के साथ सामाजिक सद्भाव, सेवा और खुशहाली का संदेश भी नजर आया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में लिखा, "सत्य की साधना और सर्वमंगल की सनातन भावना के पावन महापर्व दीपावली की सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की पुण्य स्मृति से आलोकित यह महापर्व हमें सेवा, समरसता और सद्भाव के साथ लोक-कल्याण के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है. कोई आंगन अंधकार में न रहे, कोई जीवन आशा से वंचित न रहे, यही दीपोत्सव का लोक-मंगलकारी संकल्प है. प्रभु श्री राम एवं माता जानकी की कृपा से सर्वत्र सुख, शांति और समृद्धि का आलोक व्याप्त हो. जय जय सियाराम."

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मायावती ने सर्वसमाज की खुशहाली की कामना की

बसपा प्रमुख मायावती ने भी दीपावली के मौके पर देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने अपने संदेश में सभी वर्गों और समाज के लोगों के जीवन में खुशहाली आने की कामना की. मायावती ने लिखा, "रौशनियों का त्योहार दीपावली की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं सर्वसमाज/सर्वजन का जीवन सुख, शान्ति व सम्पन्नता से रौशन हो, यही शुभकामनायें."

केशव मौर्य ने भगवान श्रीराम के आदर्शों को किया याद

वहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दीपावली को अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह पर्व भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलने और धर्म-कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'जिस दिन...'

केशव मौर्य ने लिखा, "अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पावन पर्व दीपावली की समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! दीपों का यह मंगलमय पर्व हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी के आदर्शों का अनुसरण करने तथा धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. प्रभु श्रीराम जी एवं माता लक्ष्मी की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास हो, यही प्रार्थना है. शुभ दीपावली!"

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Nov 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
MAYAWATI UP NEWS YOGI ADITYANATH Diwali 2026
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