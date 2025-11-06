सूर्य का आयतन यानी कि वह स्थान जो वह घेरता है लगभग एक मिलियन पृथ्वी को अपने अंदर समा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि व्यास के घन के साथ आयतन बढ़ता है. क्योंकि सूरज 109 गुना चौड़ा है इसलिए इसका कुल वॉल्यूम पृथ्वी के वॉल्यूम से लगभग एक मिलियन गुना बड़ा हो जाता है. इसी से यह बात निकली है कि सूरज अपने अंदर एक मिलियन धरती को समा सकता है.