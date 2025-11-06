एक्सप्लोरर
Sun Vs Earth Size: क्या सच में सूरज के अंदर समा सकती हैं 1 मिलियन धरती, आखिर कितना बड़ा है इसका आकार?
Sun Vs Earth Size: ऐसा कहा जाता है कि सूरज अपने अंदर एक मिलियन धरती को समा सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच और साथ ही यह भी कि सूरज आखिर कितना बड़ा है.
Sun Vs Earth Size: सूरज का वास्तविक आकार हमारी कल्पना से परे है. हमने कई बार यह सुना है कि सूर्य अपने अंदर लगभग 1 मिलियन पृथ्वी समा सकता है. आइए जानते हैं क्या ऐसा सच में हो सकता है और साथ ही यह भी कि आखिर सूर्य कितना बड़ा है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 06 Nov 2025 12:18 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या सच में सूरज के अंदर समा सकती हैं 1 मिलियन धरती, आखिर कितना बड़ा है इसका आकार?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में स्पर्म डोनेट करके हर महीने 400 पाउंड कमा रहे स्टूडेंट्स, क्या भारत में भी कर सकते हैं ऐसा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पोलैंड में इतने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें यहां की करेंसी कितनी मजबूत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था, जानें क्यों रखा गया था यह नाम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion