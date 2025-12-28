अभिषेक शर्मा गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करने के मूड़ में हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में अपने अगले मैच से पहले उन्होंने नेट्स में एक या दो नहीं बल्कि 45 छक्के लगाए हैं. एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार जयपुर स्थित अनंतम क्रिकेट ग्राउंड में अभ्यास के दौरान अभिषेक ने स्पिन गेंदबाजों को अटैक करने का अभ्यास किया और एक के बाद एक 45 छक्के लगा डाले.

अभिषेक ने लगाए 45 छक्के

उन्होंने करीब एक घंटे तक अभ्यास किया, इस दौरान उन्होंने केवल स्पिन गेंदबाजों का सामना किया. उन्होंने ऑफ-स्पिन, लेग स्पिन और लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भी अभ्यास किया. पिच अलग तरह का बर्ताव कर रही थी, जहां कुछ गेंदों में बहुत तीखा टर्न तो कुछ मौकों पर असामान्य उछाल देखने को मिला.

अभिषेक शर्मा को उन गेंदों के खिलाफ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनकी लेंथ शॉर्ट थी, लेकिन इसका जवाब अभिषेक ने फुटवर्क के साथ दिया. रिपोर्ट अनुसार इस पूरे अभ्यास सत्र के दौरान उनहोंने कुल 45 छक्के लगाए.

एक्स्ट्रा कवर छक्कों से ही शतक पूरा कर लेगा

इस अभ्यास सत्र के दौरान कोच संदीप शर्मा ने मजाकिया अंदाज में कहा, "तुम एक्स्ट्रा कवर पर ही छक्का लगाकर अपना शतक पूरा करना चाहते हो." गलत शॉट्स के लिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर लाल नेट लगाया गया था, जिसमें अभिषेक एक बार फंस गए थे, लेकिन बाद में एडजस्ट कर लिया और उसके बाद सीधे छक्के मारने शुरू कर दिए.

BCCI के कारण मनचाही पिच पर नहीं कर पाए अभ्यास

अभिषेक शर्मा अन्य खिलाड़ियों की तुलना में 45 मिनट देरी से अभ्यास के लिए आए थे. वो मैदान के बीचोंबीच स्थित पांच पिचों में से किसी एक पास अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई के नियमों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए. वो पहले तेज गेंदबाजी के खिलाफ अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन एक युवा गेंदबाज लगातार पांचवीं स्टम्प की लाइन पर गेंद फेंक रहा था. इस पर अभिषेक ने उसे सलाह देते हुए कहा, "भाई तू थोड़ा स्टंप्स के करीब डाल."

अभिषेक शर्मा ने करीब एक घंटे तक अभ्यास किया. इस दौरान उन्होंने छक्कों की बारिश की, लेकिन 3-4 बार आउट भी हुए. वो हर मौके पर डिफेंड करते हुए आउट हुए.

यह भी पढ़ें:

Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट के 11 स्टार क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल