उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: 'मेहनत करो, 2027 तक...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ओपी राजभर ने दी नसीहत

Ballia News: ओमप्रकाश राजभर बलिया में कार्यक्रम में पहुंचे थे. पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. राजभर ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं, सबकुछ ठीक है.

By : अजय भारती | Updated at : 28 Dec 2025 07:07 PM (IST)
कांग्रेस पार्टी के रविवार (28 दिसंबर) को स्थापना दिवस के मौके पर  सुभासपा प्रमुख और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने तंज हरे अंदाज में शुभकानाएं देते हुए पार्टी को और मेहनत करने की नसीहत दे डाली. घोसी सेट पर उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन जो तय करेगा वही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा.

ओमप्रकाश राजभर यूपी के बलिया में कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. राजभर ने बीजेपी के बारह्म्नो विधायकों की बैठक पर कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं, सबकुछ ठीक है. अपने अंदाज में बोले- “आल इज वेल पूरा प्रदेश एक दम टनाटन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं.” झांसी के बीजेपी के विधायक रवि शर्मा की नाराजगी के सवाल पर राजभर ने कहा कि जहां 403 लोग हैं अगर एक-आध लोग नाराज हैं, तो उनको मना लिया जाएगा.

मनरेगा को लेकर कांग्रेस के आन्दोलन पर ली चुटकी

मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी के 5 जनवरी से पूरे देश भर में एक बड़ा आन्दोल का एलान किए जाने के सवाल पर ओमप्रकाश राजभर ने कांग्रेस को आड़े हांथों लेते हुए चुटकी ली है. राजभर ने कहा कि आंदोलन करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है. पूरे देश की जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है. एनडीए गठबन्धन के जो हमारे साथी हैं, उनके साथ पूरी जनता का विश्वास है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं. आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में सिर्फ तीसरी बार ही नहीं 2047 तक. ये इसी तरह यात्रा करते रहें, टहलते रहें 2027 तक कुछ नहीं होगा.

ओमप्रकाश राजभर ने क्या महात्मा गांधी का नाम बुरा था ? के सवाल पर कहा कि अब, लेकिन जानते ही हैं कि जो भी सरकारें आएंगी, तो अपने हिसाब से ही काम करेंगीं कि इनके हिसाब से काम करेंगी ? महात्मा गांधी सबके हैं, तो कहाँ महात्मा गांधी को कोई इग्नोर कर रहा है.

प्रियंका गांधी और अखिलेश पर तंज  

प्रियंका गांधी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठने के सवाल पर राजभर ने कहा कि कांग्रेस में उठ रही है, तो स्वाभाविक है. सपने सबको देखना चाहिए. ओमप्रकाश राजभर ने बीजेपी के ब्राम्हण विधायकों का सपा द्वारा सम्मान दिए जाने के सवाल पर सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पांच साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वो कितना ब्राम्हणों का सम्मान किए खुद ही बता दें ? कितने ब्राम्हणों को नौकरी दिए ? खुद यादवों को पुलिस, लेखपाल , ग्राम सेवक में भर्ती किए और 86 में से जो 56 यादव एसडीएम बना दिया ? यही ब्राम्हण का सम्मान किया है.

Published at : 28 Dec 2025 06:52 PM (IST)
