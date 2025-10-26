एक्सप्लोरर
Snipers Training: कैसे होती है स्नाइपर्स की ट्रेनिंग, जानें किसके नाम है नंबर 1 का रिकॉर्ड?
Snipers Training: एक निशाना, एक गोली, और एक जीवन की नियति बदल जाती है. दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर कौन हैं, और उनका ट्रेनिंग तरीका क्या है, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे.
Snipers Training: कोई भी सैनिक दुनिया का सबसे सटीक, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय शस्त्र नहीं रखते, बल्कि उनका सबसे बड़ा हथियार उनका धैर्य, कौशल और मानसिक मजबूती होती है. आज आपको जंग के उन स्नाइपर यानि निशानेबाज, जिनकी एक गोली कई मील दूर जाकर लक्ष्य को भेद देती है के बारे में बताते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे खतरनाक निशानेबाज बनने के पीछे कितना कड़ा प्रशिक्षण और मानसिक अनुशासन छिपा होता है? चलिए समझें.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 26 Oct 2025 01:59 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
आर्टिफिशियल रेन में क्या बाहर निकल सकते हैं, अगर इस बारिश में भीग गए तो क्या होगा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
परमाणु बम के अलावा यूरेनियम का किन-किन चीजों में होता है इस्तेमाल, यह कितना महंगा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत का 1 रुपया इस देश में हो जाता है 150, यहां 100000 लेकर पहुंच गए तो हो जाएंगे मालामाल
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
जब लैब में बनाया जा सकता है हीरा तो क्यों खदानों को खोदते हैं मजदूर, कितना महंगा है ये प्रॉसेस
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion