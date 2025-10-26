मानसिक रूप से उन्हें असाधारण संयम सिखाया जाता है, जैसे लंबे समय अकेले रहकर, नींद कम लेकर और अत्यधिक तनाव में भी खुद को शांत और फोकस्ड रखना आता है. निशानेबाजी की ट्रेनिंग में दूरी‑माप, गोली का ट्रेजेक्ट्री समझना और हवा‑तापमान जैसी पर्यावरणीय बदलाओं के अनुसार छोटी‑छोटी कटियां करना सिखाया जाता है, ताकि दूरी पर भी हर शॉट सटीक निकले.