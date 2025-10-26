स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मौसम विज्ञानी इस बात पर रोशनी डालते हैं कि आर्टिफिशियल रेन से कोई गंभीर स्वास्थ्य खतरा नहीं है. अगर आप इस बारिश में भीग भी जाएं तो उसके बाद अपनी त्वचा और बालों को अच्छी तरह से धो लें. लंबे समय तक बारिश में रहने से बचें और अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें.