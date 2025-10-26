एक्सप्लोरर
Artificial Rain: आर्टिफिशियल रेन में क्या बाहर निकल सकते हैं, अगर इस बारिश में भीग गए तो क्या होगा?
Artificial Rain: दिल्ली में प्रदूषण को मिटाने के लिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल रेन कराने का फैसला लिया है. आइए जानते हैं कि क्या इस बारिश में बाहर जाना सुरक्षित है.
Artificial Rain: दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैंबर में बदल चुका है. यहां प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है. जहरीली धुंध को दूर करने के लिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बारिश करने का फैसला किया है. इसी बीच एक सवाल यह उठता है कि क्या इस बारिश में बाहर जा सकते हैं और अगर इसमें भीग जाएं तो उससे क्या होगा. तो आइए जानते हैं.
Published at : 26 Oct 2025 01:53 PM (IST)
