रिटायर होने के बाद कहां जाते हैं मिग-21 जैसे फाइटर जेट, क्या शोपीस बनाने के लिए खरीद सकते हैं इसे?

तो आपको बता दें यह आसान काम नहीं है. अगर किसी को प्राइवेटली इसे खरीदना है तो फिर एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के जरिए फॉर्मल एप्लीकेशन देना पड़ता है. उसके बाद जांच होती है और केवल पूरी तरह डिमिलिटराइज़्ड, उड़ान‑अयोग्य एयरफ़्रेम ही सख्त शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं.