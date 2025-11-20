हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबोतल में बच गई शराब की क्या खराब हो जाती है क्वालिटी, नशे और टेस्ट में भी आता है अंतर?

बोतल में बच गई शराब की क्या खराब हो जाती है क्वालिटी, नशे और टेस्ट में भी आता है अंतर?

Alcohol Oxidation: शराब पीने वालों के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या बची हुई शराब बोतल में कभी खराब होती होगी या नहीं. आज हम यहां आपको इसी सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Nov 2025 04:40 PM (IST)
Alcohol Oxidation: शराब पीने वालों के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या बची हुई शराब बोतल में कभी खराब होती होगी या नहीं. आज हम यहां आपको इसी सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं.

रात की महफिल खत्म होने के बाद मेज पर पड़ी आधी भरी बोतल…सुबह तक उसका स्वाद कितना बदल चुका होता है, क्या वह पहले जैसी स्ट्रॉन्ग रहती है या उसका असर भी कम हो जाता है, यह सवाल हर शराब पीने वाले के मन में कभी-न-कभी जरूर आया होगा. सबसे दिलचस्प बात यह है कि बोतल में बची शराब सिर्फ खुली रहने से ही नहीं, बल्कि उसके कंटेनर, तापमान और रोशनी से भी प्रभावित होती है. आखिर सच क्या है? चलिए पूरी कहानी जानते हैं.

1/7
शराब की क्वालिटी सिर्फ उसकी कीमत या ब्रांड पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी कि उसे कैसे और कितने समय तक स्टोर किया गया है. बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि शराब कभी खराब नहीं होती, लेकिन यह आधा सच है.
शराब की क्वालिटी सिर्फ उसकी कीमत या ब्रांड पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी कि उसे कैसे और कितने समय तक स्टोर किया गया है. बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि शराब कभी खराब नहीं होती, लेकिन यह आधा सच है.
2/7
हकीकत यह है कि शराब के हर प्रकार- बीयर, वाइन, व्हिस्की, रम, ब्रांडी या टकीला की अपनी अलग शेल्फ लाइफ और अपनी अलग रिएक्शन प्रक्रिया होती है. खासकर बोतल खुलने के बाद इसमें होने वाला बदलाव धीरे-धीरे इसे बेस्वाद और असरहीन बना सकता है.
हकीकत यह है कि शराब के हर प्रकार- बीयर, वाइन, व्हिस्की, रम, ब्रांडी या टकीला की अपनी अलग शेल्फ लाइफ और अपनी अलग रिएक्शन प्रक्रिया होती है. खासकर बोतल खुलने के बाद इसमें होने वाला बदलाव धीरे-धीरे इसे बेस्वाद और असरहीन बना सकता है.
3/7
जैसे ही बोतल खोली जाती है, शराब हवा के संपर्क में आ जाती है. इस ऑक्सीकरण के कारण उसके फ्लेवर कंपाउंड टूटने लगते हैं. वाइन में यह प्रक्रिया सबसे तेज होती है. कुछ ही घंटों में उसका स्वाद फीका, खट्टा और बिल्कुल अलग हो सकता है. व्हिस्की और रम जैसी स्पिरिट्स में यह बदलाव धीरे-धीरे होता है, लेकिन लंबे समय में इनका असली स्वाद कमजोर पड़ जाता है.
जैसे ही बोतल खोली जाती है, शराब हवा के संपर्क में आ जाती है. इस ऑक्सीकरण के कारण उसके फ्लेवर कंपाउंड टूटने लगते हैं. वाइन में यह प्रक्रिया सबसे तेज होती है. कुछ ही घंटों में उसका स्वाद फीका, खट्टा और बिल्कुल अलग हो सकता है. व्हिस्की और रम जैसी स्पिरिट्स में यह बदलाव धीरे-धीरे होता है, लेकिन लंबे समय में इनका असली स्वाद कमजोर पड़ जाता है.
4/7
खुली बोतल में अल्कोहल धीरे-धीरे उड़ने लगता है, जिससे नशा कम होने लगता है. खासकर वाइन और बीयर में यह प्रक्रिया तेजी से होती है क्योंकि इनका अल्कोहल कंटेंट कम होता है.
खुली बोतल में अल्कोहल धीरे-धीरे उड़ने लगता है, जिससे नशा कम होने लगता है. खासकर वाइन और बीयर में यह प्रक्रिया तेजी से होती है क्योंकि इनका अल्कोहल कंटेंट कम होता है.
5/7
कांच की बोतलें शराब के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन अगर शराब प्लास्टिक या धातु में ट्रांसफर कर दी जाए तो उसके स्वाद और सुगंध में अप्राकृतिक बदलाव आ सकता है.
कांच की बोतलें शराब के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन अगर शराब प्लास्टिक या धातु में ट्रांसफर कर दी जाए तो उसके स्वाद और सुगंध में अप्राकृतिक बदलाव आ सकता है.
6/7
वाइन खुलने के बाद सिर्फ 2-3 दिनों में ही स्वाद बदलना शुरू हो जाता है. रेड वाइन थोड़ी लंबी चलती है, लेकिन व्हाइट वाइन जल्दी खराब होती है. वहीं बीयर तो खुलने के कुछ घंटों में ही अपनी गैस और फ्लेवर खो देती है. अगले दिन तक यह लगभग बेस्वाद हो जाती है.
वाइन खुलने के बाद सिर्फ 2-3 दिनों में ही स्वाद बदलना शुरू हो जाता है. रेड वाइन थोड़ी लंबी चलती है, लेकिन व्हाइट वाइन जल्दी खराब होती है. वहीं बीयर तो खुलने के कुछ घंटों में ही अपनी गैस और फ्लेवर खो देती है. अगले दिन तक यह लगभग बेस्वाद हो जाती है.
7/7
व्हिस्की, रम, वोदका, जिन, टकीला इनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये जल्दी खराब नहीं होतीं, लेकिन इनके फ्लेवर कंपाउंड हवा, रोशनी और तापमान से धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं. 10-12 महीने में इनका टेस्ट हल्का और सुगंध कम हो सकती है.
व्हिस्की, रम, वोदका, जिन, टकीला इनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये जल्दी खराब नहीं होतीं, लेकिन इनके फ्लेवर कंपाउंड हवा, रोशनी और तापमान से धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं. 10-12 महीने में इनका टेस्ट हल्का और सुगंध कम हो सकती है.
Published at : 20 Nov 2025 04:40 PM (IST)
Tags :
Alcohol Oxidation Wine Shelf Life Beer Spoil Time

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
बिजनेस
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन, राज़, मृदुल की नतालिया और गौरव खन्ना से मुलाक़ात
Saas Bahu Aur Saazish: मिहिर और नैना का रिश्ता
दिवालिया Jaypee Group पर Adani की नज़र: Creditors ने Adani Enterprises के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Voter List Row: SIR के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन | Congress | ABP NEWS
IT Sector में जबरदस्त उछाल! TCS–HCL–Infosys–LTIM ने AI Deals से बदला पूरा Game| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
बिजनेस
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
शिक्षा
First Gen Z Post Office: IIT दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस, अब QR कोड से बुक होगा पार्सल
IIT दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस, अब QR कोड से बुक होगा पार्सल
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget