बोतल में बच गई शराब की क्या खराब हो जाती है क्वालिटी, नशे और टेस्ट में भी आता है अंतर?

जैसे ही बोतल खोली जाती है, शराब हवा के संपर्क में आ जाती है. इस ऑक्सीकरण के कारण उसके फ्लेवर कंपाउंड टूटने लगते हैं. वाइन में यह प्रक्रिया सबसे तेज होती है. कुछ ही घंटों में उसका स्वाद फीका, खट्टा और बिल्कुल अलग हो सकता है. व्हिस्की और रम जैसी स्पिरिट्स में यह बदलाव धीरे-धीरे होता है, लेकिन लंबे समय में इनका असली स्वाद कमजोर पड़ जाता है.