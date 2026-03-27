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Moon Magnetic Field: क्या धरती की तरह चांद पर भी हैं मैग्नेटिक पोल्स, जानें वहां कैसे काम करेगा कम्पास?
Moon Magnetic Field:धरती पर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं. आइए जानते हैं क्या चांद पर भी इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र होता है या फिर नहीं. जानें वहां कंपास कैसे काम करेगा.
Moon Magnetic Field: धरती पर दिशा को पता करने के लिए कंपास काफी ज्यादा काम आता है. लेकिन क्या हो अगर आप एक कंपास चांद पर ले जाएं? सवाल यह उठता है कि क्या यह कंपास चांद पर भी धरती की तरह ही काम करेगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 27 Mar 2026 08:37 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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