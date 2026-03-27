हालांकि चांद में पूरे ग्रहों का कोई चुंबकीय तंत्र नहीं है फिर भी इसकी पपड़ी में कुछ चट्टानें मैग्नेटिज्म बनाए रखती हैं. यह अरबों साल पहले के अवशेष हैं जब शायद चांद का भी एक चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा. हालांकि ये क्षेत्र बिखरे हुए और कमजोर हैं.