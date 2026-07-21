INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Hydrogen Train: क्या आम ट्रेन से तेज है हाइड्रोजन ट्रेन, जानें दो किलोमीटर का सफर कितनी देर में करती है तय?

India Hydrogen Train: क्या आम ट्रेन से तेज है हाइड्रोजन ट्रेन, जानें दो किलोमीटर का सफर कितनी देर में करती है तय?

India Hydrogen Train: भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है. आइए जानते हैं कि यह बाकी ट्रेन से कितनी तेज है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Jul 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत ने स्वच्छ परिवहन के लिए अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की।
  • यह डीज़ल लोकल ट्रेनों के पर्यावरण-अनुकूल प्रतिस्थापन हेतु बनी है।
  • इसकी सामान्य गति 75 किमी/घंटा है, एक्सप्रेस से धीमी है।

India Hydrogen Train: भारत ने स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में अपने प्रयास के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन शुरू की है. जबकि ट्रेन ने काफी रुचि पैदा की है कई लोग यह मानते हैं कि यह पारंपरिक एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में काफी तेज है. असल में हाइड्रोजन ट्रेन को मुख्य रूप से उच्च गति सेवा के बजाय डीजल से चलने वाली लोकल ट्रेन के पर्यावरण अनुकूल प्रतिस्थापन के रूप में डिजाइन किया गया है. आइए जानते हैं कि नियमित ट्रेन की तुलना में इसकी रफ्तार कैसी है और यह कितनी तेजी से दो किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है.

हाइड्रोजन ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से तेज नहीं 

भारत की पहले हाइड्रोजन ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम एक्सप्रेस सेवाओं से तेज नहीं है. इसकी सामान्य परिचालन रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि इसकी अधिकतम डिजाइन रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है. इस ट्रेन को उच्च शीर्ष रफ्तार के बजाय क्लीनर तकनीक और शून्य उत्सर्जन की पेशकश करके डिजिटल संचालित डेमू ट्रेनों को बदलने के लिए विकसित किया गया है. 

2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? 

75 किलोमीटर प्रति घंटा की अपनी सामान्य परिचालन रफ्तार पर हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ 1 मिनट और 36 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है. अगर वह 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अपनी अधिकतम डिजाइन रफ्तार पर चलती है तो यह समान दूरी लगभग 1 मिनट और 5 सेकंड में पूरी करती है. 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले चर्म परीक्षण के दौरान यह ठीक 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. 

यह भी पढ़ेंः सिंधु नदी की वजह से भारत को कैसे मिला 'इंडिया' नाम, जानें क्या है इसका इतिहास?

दूसरी ट्रेनों से तुलना 

हालांकि हाइड्रोजन ट्रेन एक प्रमुख तकनीकी प्रगति को दर्शाती है लेकिन इसका उद्देश्य भारत की सबसे तेज यात्री ट्रेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है. उदाहरण के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है. यह इसे हाइड्रोजन ट्रेन की तुलना में काफी तेज बनाती है. 

हालांकि पारंपरिक डीजल लोकल ट्रेन की तुलना में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बेहतर परिचालन दक्षता देती है. भारतीय रेलवे के मुताबिक यह है 89 किलोमीटर के जींद सोनीपत रास्ते को लगभग 2 घंटे में पूरा करती है.

यह भी पढ़ेंः हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर होता है, क्या कर सकती है पुलिस और क्या नहीं?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Hydrogen Train Speed India Hydrogen Train NaMo Green Rail
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
India Hydrogen Train: क्या आम ट्रेन से तेज है हाइड्रोजन ट्रेन, जानें दो किलोमीटर का सफर कितनी देर में करती है तय?
क्या आम ट्रेन से तेज है हाइड्रोजन ट्रेन, जानें दो किलोमीटर का सफर कितनी देर में करती है तय?
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना जहां परमाणु बम भी बेअसर, जानें कितने लोगों को मिल सकती है पनाह?
ये है दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना जहां परमाणु बम भी बेअसर, जानें कितने लोगों को मिल सकती है पनाह?
जनरल नॉलेज
सिंधु नदी की वजह से भारत को कैसे मिला 'इंडिया' नाम, जानें क्या है इसका इतिहास?
सिंधु नदी की वजह से भारत को कैसे मिला 'इंडिया' नाम, जानें क्या है इसका इतिहास?
जनरल नॉलेज
संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर सरकार का कितना नुकसान, जानिए हर मिनट कितना पड़ता है भार?
संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर सरकार का कितना नुकसान, जानिए हर मिनट कितना पड़ता है भार?
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
जिम्बाब्वे सीरीज में गुजरात टाइटंस का धाकड़ गेंदबाज करेगा इंटरनेशनल डेब्यू, 154 की रफ्तार से करता है खतरनाक बॉलिंग
जिम्बाब्वे सीरीज में गुजरात टाइटंस का धाकड़ गेंदबाज करेगा डेब्यू, 154 की रफ्तार से करता है बॉलिंग
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
इंडिया
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget