सिंधु नदी की वजह से भारत को कैसे मिला 'इंडिया' नाम, जानें क्या है इसका इतिहास?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत नाम सिंधु नदी के संस्कृत शब्द सिंधु से आया।

फारसी प्रभाव से सिंधु 'हिंदू' बनी, यूनानी ने 'इंडिया' नाम दिया।

अंग्रेजों ने प्रचलित लैटिन शब्द 'इंडिया' को आधिकारिक नाम बनाया।

India Name History: इंडिया नाम का इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है. यह हजारों साल पुराना है और इसका गहरा संबंध विशाल सिंधु नदी से है. सदियों के दौरान जब फारसी, यूनानी, रोमन और बाद में ब्रिटिश सभ्यताएं भारतीय उपमहाद्वीप के संपर्क में आईं तो इस नदी के मूल संस्कृत नाम में भाषाई बदलाव आए. प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो नाम सिंधु था वह धीरे-धीरे हिंदू, इंडोस और आखिरकार इंडिया बन गया.

प्राचीन संस्कृत में सिंधु

भारत के नाम की कहानी सिंधु शब्द से शुरू होती है, जिसका जिक्र दुनिया के सबसे पुरानी पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में मिलता है. संस्कृत में सिंधु का मतलब एक बड़ी नदी या फिर बहते पानी का बड़ा स्रोत था और यह नाम भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से से बहने वाली महान नदी को दिया गया था.

इस नदी के आसपास का इलाका बाद में दुनिया की शुरुआती शहरी सभ्यता में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का घर बना. जिससे यह नदी इस क्षेत्र के इतिहास और पहचान का मुख्य केंद्र बन गई.

फारसी प्रभाव ने सिंधु को हिंदू में बदल दिया

छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान फारसी हखामनी साम्राज्य का विस्तार सिंधु नदी के आसपास के इलाकों तक हुआ. फारसी भाषा में कुछ शब्दों की शुरुआत में आने वाले "स" ध्वनि का उच्चारण अक्सर "ह" के रूप में किया जाता था.

यही वजह है कि फारसी लोग सिंधु नदी को हिंदू या फिर हिंदुश कहने लगे. समय के साथ नदी के पार की जमीन को भी हिंद के नाम से जाना जाने लगा. इससे हिंदुस्तान शब्द का जन्म हुआ जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान बन गया.

यूनानी इतिहासकारों ने इंडिया नाम दिया

अगला बड़ा बदलाव चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आया. उस वक्त सिकंदर महान और यूनानी लोग इस क्षेत्र में आए. फारसी उच्चारण को अपनाते हुए यूनानियों ने "ह" ध्वनि को हटा दिया और नदी को इंडोस या फिर इंडस कहना शुरू कर दिया.

प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को और जमीन को इंडिया या फिर इंडिके कहना शुरू कर दिया. जैसे-जैसे यूनानी ज्ञान रोमन दुनिया में फैला इंडिया शब्द लैटिन भाषा में शामिल हो गया. रोमन विद्वान, व्यापारी और भूगोल शास्त्री भारतीय उपमहाद्वीप का जिक्र करते समय लगातार इसी नाम का इस्तेमाल करते थे.

अंग्रेजों ने इंडिया को आधिकारिक नाम बनाया

जब अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप पर अपना राज स्थापित किया तो उन्होंने आधिकारिक काम-काज के लिए हिंदुस्तान के बजाय पहले से प्रचलित लैटिन शब्द इंडिया को अपनाया. यह नाम अंग्रेजों के नक्शों, सरकारी रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज और प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार दिखाई देता रहा. आखिरकार अंग्रेजी में इंडिया देश का आधिकारिक नाम बन गया.

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