उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने जनता के बीच अपनी योजनाएं और चुनावी वादे पहुंचाने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 26 नवंबर 2026 को पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया. PDA का प्रणपत्र नाम से जारी इस दस्तावेज में महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं. पार्टी ने महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां और बेरोजगार स्नातकों को नौकरी मिलने तक हर महीने 5 हजार रुपये देने की बात कही है. इसी तरह से बीजेपी भी अपना घोषणापत्र जल्द जारी कर सकती है.

ऐसे में एक सवाल हमेशा लोगों के मन में उठता है कि अगर कोई पार्टी सरकार बनाने के बाद अपने घोषणापत्र में किए गए वादे पूरे नहीं करती, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या इसके लिए कोई अलग कानून होता है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी सारी जरूरी जानकारी.

क्या चुनावी वादे पूरे नहीं करने पर पार्टी पर केस हो सकता है?

भारत में राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्र को कानूनी कॉन्ट्रेक्ट नहीं माना जाता. साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में इस विषय पर अहम फैसला दिया था. अदालत ने कहा था कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को अपने आप जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट चुनावी आचरण नहीं माना जा सकता. इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी चुनाव जीतने के बाद अपने घोषणापत्र का कोई वादा पूरा नहीं करती, तो केवल इसी आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता.

चुनाव आयोग ने घोषणापत्र के लिए बनाए नियम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के घोषणापत्र के लिए दिशानिर्देश जारी किए. ये आदर्श आचार संहिता का हिस्सा हैं. इनके अनुसार राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्र में संविधान के प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बात शामिल नहीं करनी चाहिए. साथ ही जिन योजनाओं और सुविधाओं का वादा किया जा रहा है, उनके पीछे का तर्क और उन्हें पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा, इसकी जानकारी भी देनी चाहिए. आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने चाहिए, जिन्हें पूरा करना व्यावहारिक रूप से संभव हो. घोषणापत्र चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसमें ट्रांस्पेरेन्सी होना जरूरी है.

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क्या चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता रद्द कर सकता है?

सिर्फ चुनावी वादे पूरे नहीं करने के कारण चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण या मान्यता रद्द नहीं कर सकता. इसके लिए अलग कानूनी आधार और निर्धारित प्रक्रिया जरूरी होती है. हालांकि अगर चुनाव के दौरान कोई पार्टी या उम्मीदवार रिश्वत देकर वोट लेने, मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसी गतिविधियों में शामिल होता है, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है. चुनावी वादा पूरा न करना और वोट के बदले अनुचित लाभ देना दो अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं.

जनता के पास है यह विकल्प

अगर चुनाव जीतने के बाद कोई राजनीतिक दल अपने वादे पूरे नहीं करता, तो जनता सरकार और जनप्रतिनिधियों से जवाब मांग सकती है. लोग अपनी शिकायत संबंधित विभागों तक पहुंचा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कानून के उल्लंघन से जुड़े सरकारी फैसलों को अदालत में चुनौती भी दे सकते हैं. लेकिन केवल घोषणापत्र में किया गया वादा पूरा न होने के आधार पर अदालत से उसे लागू करवाना संभव नहीं है.

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