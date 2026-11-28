तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने केंद्र सरकार के संशोधित परिसीमन बिल का समर्थन करने के लिए DMK प्रमुख एमके स्टालिन पर निशाना साधा है. टीवीके ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके के प्रमुख पर तीखा हमला करते हुए उनकी एक एडिटेड तस्वीर साझा की है, जिसमें एमके स्टालिन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का ड्रेस पहने दिखाया गया है.

इसके साथ ही, TVK के आईटी विंग ने स्टालिन को सावरकर 2.0 कहकर संबोधित है. दरअसल, टीवीके की आईटी विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार (28 नवंबर, 2026) को एक पोस्ट में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की एक तस्वीर साझा की. वहीं, पोस्ट के कैप्शन में पार्टी ने लिखा, ‘स्टालिन, उर्फ सावरकर 2.0’

एमके स्टालिन के साथ उदयनिधि की बनाई तस्वीर

ஸ்டாலின் என்கிற சாவர்க்கர் 2.0 https://t.co/vzlZOY9I5B — TVK IT Wing Official (@TVKHQITWingOffl) November 28, 2026

சனாதானம் அல்ல... Sonதானம்... https://t.co/1LmZeyHbie — TVK IT Wing Official (@TVKHQITWingOffl) November 28, 2026

इतना ही नहीं, TVK की आईटी विंग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किए एक अन्य पोस्ट में एमके स्टालिन के साथ उनके बेटे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की भी एडिटेड तस्वीर साझा की है. तस्वीर में दोनों पिता-पुत्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाया गया है. साथ ही, पोस्ट में लिखा गया, ‘वो पल जब वे पूरी तरह से संघी बन गए.’

DMK ने परिसीमन बिल पर क्यों बदला अपना रुख?

केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में DMK ने संशोधित परिसीमन बिल को अपना समर्थन देने की घोषणा की है. डीएमके की इस घोषणा के बाद सियासी गलियारों में लगातार उथल-पुथल की स्थिति देखी जा रही है. वहीं, विपक्षी गठबंधन की पार्टियों की तरफ से डीएमके और पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन की खुब आलोचना भी की जा रही है.

हालांकि, आलोचनाओं के बीच DMK प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने संशोधित परिसीमन बिल को दिए अपने समर्थन का बचाव किया और इसे तीन साल लंबे संघर्ष के बाद मिली एक बड़ी जीत करार दिया. उन्होंने कहा कि इस बिल में 2024 के विधानसभा प्रस्ताव में उठाई गई उनकी पार्टी की दो मांगों को मान लिया गया है.

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